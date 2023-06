The Walking Dead : Le problème de Jeffrey Dean Morgan avec Negan dans la saison finale

Jeffrey Dean Morgan parle d’un gros problème qu’il a eu avec l’histoire de Negan dans la dernière saison de The Walking Dead et promet des réponses dans Dead City.

Jeffrey Dean Morgan a révélé le gros problème qu’il a eu avec l’histoire finale de Negan dans la saison 11 de The Walking Dead et promet des réponses dans Dead City. Morgan, qui a rejoint le casting de The Walking Dead à plein temps avant la saison 7, est devenu l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés de la série.

Alors qu’il était initialement un dictateur totalitaire violent d’un groupe de survivants, il a subi une transformation progressive qui a montré ses transgressions sous un jour nouveau. Cependant, il y a un aspect de l’histoire de Negan qui ne convenait pas à Morgan. Dans le podcast Kelly Ripa’s Let’s Talk Off Camera, Morgan a révélé que le mariage de Negan dans la saison 11 le dérangeait.

Auparavant, la série a plongé dans le passé de Negan avec sa défunte épouse Lucille (jouée par Hilarie Burton, l’épouse de Morgan dans la vie). Elle a clairement joué un grand rôle dans les motivations et les actions de Negan, il a même nommé sa batte bien-aimée Lucille. Par conséquent, Morgan a été déçu lorsque la saison suivante a soudainement révélé qu’il s’était remarié sans correctement développer cette histoire et le montrer prêt à franchir cette étape.

« Vous savez, je ne sais pas s’il se serait remarié, et ils ont marié Negan à la fin de The Walking Dead. Nous n’avons jamais vu l’histoire de la façon dont il a rencontré cette personne et pourquoi il se serait marié elle, ce qui m’a toujours en quelque sorte dérangé, parce que je pense qu’il était tellement amoureux de sa femme, Lucille, et cela fut une grande. Le voir débarquer avec une femme sans raconter l’histoire du pourquoi et du comment a toujours été un problème que j’ai eu,» dit-il.

Cependant, il a fois que la série dérivée Dead City en dira plus : « Mais, vous savez, c’est ce qui se passe lorsque vous faites une série avec 30 personnages principaux. Vous n’êtes pas en mesure de servir chaque personnage aussi bien que vous voudrez peut-être. Et je pense que maintenant avec Dead City, nous aurons des réponses. »

Dead City devrait plonger encore plus dans le passé de Negan et expliquer le soudain changement de direction de son histoire. Dans Dead City, Negan forme une alliance avec Maggie pour l’aider à sauver son fils Hershel. Cependant, sa nouvelle épouse, Annie (Medina Senghore), n’apparaît pas dans le premier épisode, ni son enfant. Dans la saison 11, il a été révélé que la femme de Negan attendait un bébé. Pour le moment, il n’a pas encore été mentionné ni montré dans Dead City.

Dans la nouvelle série, Negan est en fuite après avoir été accusé d’avoir tué cinq personnes et on peut le voir aider une orpheline nommée Ginny (Mahina Napoleon). En conséquence, il y a eu confusion quant à l’endroit où se trouve sa famille dans la série. Mais les déclarations de Morgan laissent espérer que Dead City abordera toujours cet arc d’histoire inachevé.

The Walking Dead City, est actuellement diffusée sur OCS.

Source : EW / Crédit ©AMC