Hamilton : Bande-annonce de la comédie musicale sur Disney+

Bande-annonce de Hamilton, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, en juillet sur Disney+.

Hamilton fut l’une des comédies musicales les plus marquantes de ses dernières années à Broadway. Il s’agit de la production musicale de Broadway la plus acclamée de la décennie passée et elle arrive bientôt sur Disney+. En effet, la plateforme proposera à ses abonnés la version filmée de la comédie musicale créée par le multi-talentueux Lin-Manuel Miranda.

Avec une partition mêlant hip-hop, jazz, R&B et le style Broadway, Hamilton revient sur la vie du père fondateur des Etats-Unis, Alexander Hamilton. La comédie musicale a remporté 11 Tony Awards, un Grammy et un Prix Pulitzer en 2016.

Tourné au Richard Rodgers Theatre de New York en juin 2016, le film voit Miranda dans le rôle d’Alexander Hamilton. A ses côtés, Daveed Diggs est le Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry est Angelica Schuyler, Jonathan Groff incarne King George, Christopher Jackson est George Washington, Jasmine Cephas Jones est Peggy Schuyler / Maria Reynolds, Leslie Odom, Jr. joue Aaron Burr, Okieriete Onaodowan est Hercules Mulligan / James Madison, Anthony Ramos est John Laurens / Philip Hamilton et Phillipa Soo est Eliza Hamilton.

A l’origine, Hamilton devait sortir en salles mais avec les événements récents dus au coronavirus, Disney a décidé de le sortir cet été sur sa plateforme. Le monde entier pourra ainsi découvrir Hamilton depuis son salon.

Hamilton sera disponible le 3 juillet sur Disney+.

Hamilton – Bande-annonce

Crédit ©Disney+