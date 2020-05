Saison 2020 / 2021 : ABC renouvelle 11 séries, en annule 4 et annonce 2 nouveautés

Découvrez les annulations, les renouvellements et les nouveautés de la chaîne ABC pour la saison 2020 / 2021.

ABC a enfin annoncé ses décisions prises pour la saison 2020 / 2021. Le network a renouvelé 11 séries mais en a annulé 4. Ils ont également commandé deux nouveautés pour l’année prochaine.

Tout d’abord les renouvellements : American Housewife, black-ish, The Conners, The Goldbergs, A Million Little Things, The Rookie et les nouveautés de la saison mixed-ish (spin-off de black-ish) et Stumptown. Ces séries rejoignent The Good Doctor, Grey’s Anatomy et Station 19 qui ont déjà été renouvelées. Cela monte le total de séries scrptées renouvelées à 11.

Cependant, 4 séries n’ont pas eu cette chance. La chaîne dit au revoir aux comédies Schooled (spin-off de The Goldbergs), Single Parents et Bless This Mess ainsi que la série dramatique Emergence qui n’aura eu qu’une saison.

Pour le moment, les sorts de deux séries restent dans la balance, la chaîne n’a pas encore de décision en ce qui concerne The Baker and The Beauty (toujours à l’antenne) et For Life.

La chaîne a également commandé deux nouvelles séries. La première s’intitule Big Sky et est produite par David E. Kelley (Ally McBeal). La série est basée sur une série de livres écrite par CJ Box et suit un détective privé. Au casting on trouve Katheryn Winnick, Kylie Bunbury et Ryan Phillippe.

La seconde nouveauté se nomme Call Your Mother et a été créée par Kari Lizer (New Adventure of Old Christine). A son casting, on trouve Kyra Sedgwick (Closer) dans le rôle d’une mère dont les enfants ont quitté le nid et vivent leur vie à des kilomètres. Ne voulant pas être seule, elle s’incruste à nouveau dans les vies de ses enfants qui réalisent qu’ils ont besoin de leur mère plus qu’ils ne le pensaient.

Pour le moment, aucune date de retour pour ABC n’a été annoncée.

Source : EW / Crédit ©ABC