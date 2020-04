The Flash saison 6 : Iris prend une décision brutale qui anéanti Barry (spoilers)

Iris prend une décision brutale dans l’épisode 16 de The Flash qui anéanti Barry. Spoilers et promo du prochain épisode.

Après 5 semaines de pause à cause du coronavirus, The Flash était de retour sur la CW pour un épisode inédit. Dans son ensemble, l’épisode était assez moyen mais la fin a complètement brisé ce pauvre Barry Allen.

Durant tout l’épisode, Carver a tenté de tuer Joe West parce qu’il creuse un peu trop dans ses affaires criminelles. A la fin de l’épisode, Joe part sous le programme de protection des témoins. Parce que Barry perd de plus en plus sa vitesse, il ne peut pas protéger sa famille correctement et Joe est forcé de partir. Il ne reviendra que quand les choses seront finies avec Carver.

Joe s’en va précipitamment et n’a pas le temps de dire au revoir à Iris. Cette dernière est en colère contre Barry pour avoir laissé partir son père sans la prévenir. Elle sort de ses gongs, dit des choses atroces sur les parents de Barry, le vire de leur appartement et lui dit que c’est terminé entre eux. Mais il faut se souvenir que ce n’est pas vraiment Iris puisque la vraie Iris est coincée dans le monde derrière le miroir.

Barry sort de là dévasté, mais si on en croit la promo de la semaine prochaine, il a des doutes sur l’identité de la personne qui se cache derrière sa femme. Il sait que ce n’est pas vraiment elle, il sent que c’est un imposteur et il est prêt à tout pour sauver sa vraie femme.

Cela fait quelque temps que Barry a remarqué qu’il y avait quelque chose d’anormale chez Iris et il en est désormais certain. Reste à savoir s’il va réussir à comprendre ce qui se passe vraiment et s’il va réussir à sortir la vraie Iris du miroir.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 6 – Promo 6×17