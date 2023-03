Superman & Lois saison 3 : Mauvaise nouvelle pour Lois dans l’épisode 2 (Spoilers et promo)

Le twist choquant de l’épisode 2 de la saison 3 de Superman et Lois est tiré d’un scénario classique de DC Comics. Spoilers.

Une histoire classique des comics Superman a inspiré le twist au cœur de l’épisode 2 de la saison 3 de Superman & Lois. La série à succès a adapté un certain nombre d’éléments de l’histoire des bandes dessinées, mais la plupart d’entre eux impliquaient des séquences d’action ou des super-vilains notables.

Pour le twist dans Superman & Lois, il vient d’une histoire beaucoup plus calme et implique un problème que même la force et le courage presque infinis de Superman ne peuvent vaincre.

La semaine dernière, dans le premier épisode de la saison 3, alors qu’elle se faisait passer pour une patiente pour essayer d’obtenir un entretien avec un médecin peu coopératif ayant un lien avec le sosie de John Henry Irons, Lois a reçu des nouvelles inattendues. Le médecin a estimé qu’il y avait des chances qu’elle soit enceinte d’après ses symptômes, mais ils devaient faire plus de tests pour être sûrs.

L’épisode s’est terminé avec un appel à Lois pour lui annoncer qu’elle n’était pas enceinte, mais les résultats des tests étaient suffisamment anormaux pour nécessiter une autre série de tests à Metropolis. Cela semblait préparer le terrain pour de mauvaises nouvelles à venir.

La mauvaise nouvelle a été confirmée cette semaine avec le montage d’ouverture suggérant que Lois cachait ses résultats de test à Clark et à ses fils. La vérité est apparue plus tard dans l’épisode, alors que Lois tentait d’empêcher une juge victime de chantage de se suicider en faisant preuve d’empathie envers elle. Lois lui a révélé qu’elle comprenait la peur du juge parce qu’elle cachait également un secret et faisait face à un ennemi invincible. Voyant son mari voler au-dessus de sa tête, Lois a révélé au juge et à Superman qu’elle avait reçu un diagnostic d’une forme agressive de cancer.

Lois est ensuite entrée plus en détail avec Clark et ses fils en privé, révélant qu’elle avait une forme rare de cancer du sein inflammatoire. Le cancer du sein inflammatoire se distingue des autres du fait que la patiente peut ne pas développer les tumeurs couramment associées au cancer avancé, ce qui le rend plus difficile à diagnostiquer et à traiter. Bien que cette forme de cancer du sein de stade 3 soit traitable, il a également de fortes chances que le cancer revienne même après une intervention chirurgicale et un traitement.

Si Superman lui-même fait face à un cancer dans All-Star Superman de Grant Morrison, cette histoire semble être tirée de Superman & Batman : Generations écrit et illustré par John Byrne. Dans ce comic, Lois est diagnostiquée d’un cancer des poumons.

Il sera intéressant de voir comment la série fait face ce problème qui ne peut pas être réglé par les super-pouvoirs de Superman. Il est impuissant face à ça et la famille Kent devra gérer cela comme des humains.

La semaine prochaine, Lois et Chrissy poursuivent une nouvelle piste dans l’enquête de Mannheim contre la volonté de Clark. Pendant ce temps, la tentative de geste aimable de Jonathan, Jordan et Nat est compliquée par un obstacle inattendu. Enfin, Lana, Sarah et Kyle s’adaptent à leur nouvelle vie.

Superman & Lois c’est le mardi sur la CW.

Superman et Lois saison 3 – Promo 3×03 – In Cold Blood