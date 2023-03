Stranger Things saison 5 : La folle description des scénaristes pour la saison finale

Découvrez la folle description des scénaristes pour la cinquième et dernière saison de Stranger Things.

La série Netflix massivement populaire créée par les frères Duffer reviendra pour une dernière saison épique sur laquelle l’équipe de scénaristes de la série travaille dur depuis août dernier. La saison 5 de Stranger Things reprendra quelque temps après le cliffhanger capital de la saison 4, qui a vu la ville de Hawkins envahie par l’Upside Down.

Alors que le processus d’écriture se poursuit, les scénaristes ont une manière assez dingue de décrire ce qui attend les fans pour la saison finale : « La saison 5, c’est comme si les saisons 1 et 4 avaient un bébé. Et puis ce bébé a reçu une injection de stéroïdes. »

Season 5 is like if season 1 and 4 had a baby. And then that baby was injected with steroids. — stranger writers (@strangerwriters) March 21, 2023

Il n’est pas surprenant que les scénaristes de Stranger Things disent que la saison 5 est un amalgame des saisons 1 et 4. Les frères Duffer ont précédemment déclaré que la dernière saison reviendrait aux racines de la série et bouclerait la boucle, notamment en revisitant le ton de la première saison et de nombreux binômes de personnages originaux.

Ce sera un défi pour la saison 5 de Stranger Things de retrouver le ton plus léger de la saison 1 et de le marier avec le ton plus sombre de la saison 4. L’histoire de la saison 1 était également à plus petite échelle et se déroulait entièrement à Hawkins, par opposition à la saison 4 qui se déroulait dans divers endroits, dont la Californie et la Russie.

On attend de voir ce que cette saison 5 de Stranger Things réserve aux personnages et au public.

Crédit ©Netflix