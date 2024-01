Marvel : Kang devrait rester dans le MCU après le renvoi de Jonathan Majors

Le personnage de Kang le Conquérant devrait rester dans le MCU malgré le renvoi de Jonathan Majors. Un recasting est de plus en plus probable.

Il semble que Marvel a toujours l’intention de garder Kang le Conquérant comme méchant dans la suite du MCU. Selon un nouveau rapport, les studios devraient lui trouver un remplaçant après le renvoi de Jonathan Majors. Cependant, le public devra patienter un moment avant de savoir qui prendra sa place.

Selon Justin Kroll de Deadline, Marvel Studios ne supprimera pas le personnage de Kang du MCU malgré les spéculations selon lesquelles l’univers cinématographique envisageait un nouveau grand méchant pour le remplacer. Cependant, Kroll a insisté sur le fait que Marvel prendra son temps pour prendre des décisions concernant le recast de Kang alors qu’ils choisissent parmi des prétendants sérieux pour remplacer Majors, qui a joué le rôle du personnage et de ses variantes dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Loki.

Selon le journaliste de Deadline, il n’a eu aucune information concrète d’un potentiel favori pour incarner Kang dans le MCU, mais il ne nie pas non plus les possibilités évoquées notamment Colman Domingo dont le nom circule depuis quelques semaines. Domingo a depuis répondu aux spéculations, affirmant qu’il avait entendu parler de sa nomination comme remplaçant potentiel, bien qu’il n’ait pas été contacté par Marvel.

Kang a été conçu pour être un méchant du même calibre que Thanos dans le MCU, les deux prochains films Avengers opposant le personnage au groupe de super-héros titulaire. Cependant, la condamnation de Majors a fait perdre au prochain film Avengers son titre original, The Kang Dynasty, avec des rumeurs selon lesquelles Doctor Doom pourrait remplacer Kang en tant que principal méchant du MCU.

Majors a depuis parlé de de sa condamnation et de son licenciement chez Marvel, révélant sa tristesse d’avoir été exclu du MCU tout en maintenant son innocence concernant l’incident présumé avec son ex-petite amie, Grace Jabbari.

Parallèlement à son licenciement chez Marvel, Majors a vu son film Disney/Searchlight Pictures, Magazine Dreams, retiré du calendrier. Il est bien possible que le drame biographique (dans lequel il joue un bodybuilder) ne sorte jamais en salles malgré ses débuts à Sundance l’an dernier. Il a également perdu un rôle qui l’aurait vu incarner la légende de la NBA, Dennis Rodman, dans le prochain biopic, 48 Hours in Vegas.

