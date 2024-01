Avengers 5 : Colman Domingo réagit aux rumeurs de casting de Kang

Colman Domingo aborde les récentes rumeurs concernant le recast de Kang pour Avengers 5 et 6 après le licenciement de Jonathan Majors.

Jonathan Majors a joué le grand méchant de l’univers cinématographique Marvel dans les deux saisons de Loki et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui étaient tous destinés à construire les deux prochains films du MCU un peu comme Josh Brolin avant lui avec Thanos.

À la suite de son verdict de culpabilité lors de son procès pour agression et harcèlement par son ex-petite amie Grace Jabbari, Marvel a licencié Majors, mais il est possible que le personnage continue d’avancer avec les prochains films Avengers comme prévu. Une fois Majors hors-jeu, plusieurs noms pour le remplacer ont fait surface

Alors que son nom circule comme un remplaçant potentiel dans le rôle, Colman Domingo a abordé les rumeurs du recast de Kang le Conquérant dans Avengers : Kang Dynasty et Secret Wars.

Bien que les détails restent flous sur l’avenir potentiel de Kang dans le MCU, Domingo a récemment évoqué les rumeurs de son potentiel casting dans les prochains films Avengers lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight.

L’ancien de Fear the Walking Dead a révélé qu’il avait entendu « des discussions et des conversations » sur son nom dans le mix pour le rôle, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agissait de rumeurs ou de discussions officielles chez Marvel pour qu’il joue le grand méchant, mais il est ouvert à la possibilité.

« Je ne sais pas, je regarde toujours ce que je dois faire en ce moment… Je sais qu’il y a des discussions et des conversations, et je ne sais pas dans quelle mesure c’est vrai. Mon équipe ne m’a rien dit, je ne peux pas dire si c’est vrai ou non, » dit-il.

Domingo exprime son ouverture à l’idée de jouer ce rôle et trouve de la joie à l’idée de recevoir des éloges. « Les fans sont passionnés. D’une manière ou d’une autre, mon nom est présent dans le monde [et] j’aime l’idée que l’on prononce simplement mon nom et que quelqu’un parle avec amour et gentillesse de quelque chose est une belle chose. »

L’idée de Colman Domingo pour remplacer Majors n’est pas mauvaise, il serait un bon choix pour incarner ce personnage à multiples facettes. L’acteur à d’ailleurs a déjà exprimé son intérêt à jouer un méchant dans le MCU ou dans l’univers DC, estimant qu’il était « prêt maintenant » à assumer un tel rôle :

« Je suis entraîné, je suis en forme… Je pense que je veux jouer un méchant. Je veux juste être un méchant. Je ne veux pas être le bon gars. En fait, je veux faire un travail vraiment sale et méchant. »

John Boyega était l’un des noms évoqués pour un éventuel recast de Kang, bien qu’il ait exprimé son désintérêt à le faire.

Colman Domingo sera à l’affiche de La Couleur Pourpre qui sort le 24 janvier et est à voir dans Bayard Rustin sur Netflix.

Source : ET / Crédit ©DR/Disney/Marvel