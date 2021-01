The Walking Dead saison 10c : Trailer des épisodes bonus

Trailer pour la troisième partie de la saison 10 de The Walking Dead.

La chaine AMC a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce de The Walking Dead pour les six prochains épisodes bonus de la saison 10, qui commenceront à être diffusés à partir du 28 février prochain.

Ces premières images inédites incluent le premier aperçu de Robert Patrick (Scorpion) en tant que nouveau personnage nommé Mays, ainsi que quelques autres plans du guerrier masqué Elijah, joué par Okea Eme-Akwari (Cobra Kai). Le trailer dévoile aussi des soldats du Commonwealth qui attaquent Eugene et son groupe.

On peut également voir Hershel, l’enfant de Maggie et Glenn. « Il a demandé comment son père était mort », raconte Maggie à Daryl dans la bande-annonce. « Je lui ai dit qu’un homme méchant l’avait tué. Et il voulait savoir si cet homme avait eu ce qu’il méritait. » Evidemment pour elle, la réponse est non.

Le trailer se termine avec un Negan qui semble assez menaçant disant à quelqu’un « Petit cochon, petit cochon laisse-moi entrer ». Est-ce un flashback ou est-il redevenu mauvais ? On notera tout de même qu’il a sa batte Lucille avec lui ce qui pousse à croire que c’est peut-être un flashback. On peut aussi voir brièvement Lucille, la personne, la femme de Negan, jouée par Hilarie Burton la véritable épouse de Jeffrey Dead Morgan, qui sera présente en flashback.

The Walking Dead revient le 28 février sur AMC et dès le lendemain sur OCS.

The Walking Dead saison 10c – Trailer