Spider-Man No Way Home : Allusion à l’arrivée possible de Miles Morales dans le MCU (SPOILERS)

Spider-Man No Way Home semble mettre en place l’arrivée potentielle de Miles Morales dans le MCU. SPOILERS.

Spider-Man No Way Home est actuellement en train de battre des records dans les salles de cinéma dans le monde. Cette suite de Spider-Man Far From Home met non seulement un terme à la trilogie de Jon Watts mais met aussi en place le futur du Peter Parker de Tom Holland.

Et dans sa globalité, le film met également en place l’avenir du MCU en général en introduisant un peu plus le Multivers et d’autres personnages potentiels. L’un de ces personnages que Spider-Man No Way Home met en place est un autre Spider-Man préféré des fans, Miles Morales.

***ATTENTION SPOILERS***

Alors que beaucoup spéculaient et espéraient même que Spider-Man No Way Home pourrait amener Miles Morales dans le MCU, le personnage n’a pas fait son apparition. Cependant, s’il y a une chose que No Way Home a clairement indiquée, c’est que tout est possible lorsque le sortilège de Doctor Strange a échoué et a amené des méchants du Multivers dans l’univers « principal » du Spider-Man de Tom Holland.

C’est l’un de ces méchants qui fait un point assez direct sur la nature du Multivers et des personnes qui s’y trouvent. Dans l’acte final du film, le Peter Parker d’Andrew Garfield a une conversation non masquée avec Max Dillon/Electro de Jamie Foxx et lorsque Dillon voit le héros démasqué, il fait un commentaire à propos de son admiration de Spider-Man – en particulier ce Spider-Man, quelqu’un du Queens qui a défendu les gens du quartier populaire de New York et Dillon est surpris que Spider-Man ne soit pas noir. C’est le seul des méchants qui n’avait pas vu son visage dans son film.

Il doit exister quelque part

L’idée d’un Spider-Man Noir fait partie de la raison pour laquelle Dillon l’a admiré. Peter version Garfield dit alors qu’il doit y avoir un Spider-Man Noir quelque part dans le reste du Multivers. Considérant que nous obtenons deux autres versions de Peter Parker de Spider-Man dans le film avec les apparitions de Garfield et Tobey Maguire en plus de Holland, il semble très probable qu’il y ait probablement aussi un Spider-Man Noir dans un autre univers, ou peut-être même dans l’univers du Spidey de Tom Holland.

Bien que nous ne voyions pas Miles cette fois-ci, c’est la deuxième fois que le héros est référencé dans le MCU. La première fois, c’était dans Spider-Man Homecoming quand Aaron Davis (Donald Glover) fait mention de son neveu. Comme les fans de Marvel le savent, Davis est l’oncle de Miles dans es comics. Ces deux références à Miles laissent entendre qu’un Spider-Man Noir « existe » déjà dans le MCU, nous ne l’avons tout simplement pas encore vu et il n’est pas encore Spider-Man non plus.

Dans cet esprit, No Way Home prépare certainement le terrain pour que Miles apparaisse éventuellement dans le MCU, peut-être dans un futur film de Spider-Man ou même dans le prochain Doctor Strange, qui sait ? En tout cas, Tom Holland espère que Miles sera son successeur.

En attendant, une version de Miles existe dans les films d’animation de Sony avec la franchise Spider-Man New Generation. Le second volet sera dans les salles l’année prochaine.

Spider-Man No Way Home est actuellement dans les salles.

Crédit ©Marvel Studios/Sony