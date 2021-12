Spider-Man No Way Home : Excellent démarrage au box office mondial

Malgré la montée du variant Omicron, Spider-Man No Way Home fait un très bon démarrage au box office à 587,2 millions de dollars dans le monde.

Rien n’arrêtera les fans de Marvel, même pas le variant Omicron. Alors que la pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée, le film Spider-Man No Way Home a réussi à remplir les salles de cinéma du monde entier depuis mercredi dernier.

Sorti ce vendredi aux Etats-Unis sur 4336 écrans, le film de Sony/Marvel Studios a engrangé 253 millions de dollars pour son premier week-end et fait le troisième meilleur démarrage de tous les temps au box-office américain. Il se trouve derrière Avengers Infinity War (257M$ sorti en avril 2018), et plus loin de l’intouchable Avengers Endgame (357M$ sorti en avril 2019).

En Europe, où le variant est encore plus inquiétant, le film est également entré dans l’histoire, totalisant 334,2 millions de dollars pour un total mondial de 587,2 millions de dollars (sans la Chine). Il s’agit du 3ème meilleur démarrage mondial de l’histoire.

« Les résultats historiques de ce week-end, du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment l’impact culturel inégalé que les films exclusifs pour les salles de cinéma peuvent avoir lorsqu’ils sont réalisés et commercialisés avec vision et détermination », a déclaré le président-directeur général de Sony Motion Picture Group. Tom Rothman, qui est resté un grand partisan d’une sortie exclusive en salles.

Même si No Way Home prospère, ce n’est pas le cas pour Nightmare Alley de Guillermo Del Toro qui déçoit. Le film démarre à la cinquième place aux Etats-Unis avec un lancement à 3 millions de dollars malgré un réalisateur bien connu et un casting de premier plan. Et West Side Story de Steven Spielberg a chuté de 67% au cours de son deuxième week-end. Le film n’a gagné que 18 millions de dollars en deux semaines aux Etats-Unis.

No Way Home est le premier film de l’ère COVID-19 à dépasser les 100 millions de dollars lors de son lancement aux Etats-Unis (jusqu’à présent, le plus gros démarrage n’était que de 90 millions de dollars fait par la suite de Venom). Spider-Man No Way Home a déjà rapporté plus que n’importe quelle film de l’ère pandémique n’a gagné dans toute sa course. Il fait plus que Shang-Chi et la légende des dix Anneaux qui a récolté 224 millions de dollars aux USA et 432,2 millions de dollars au total).

En France, le film est aussi un énorme succès. Il réussi à faire plus d’entrées que Star Wars et enregistre le meilleur démarrage depuis 2019. Pour son premier jour mercredi dernier, il a fait, 476 494 entrées.

Source : Box Office Mojo/THR / Crédit ©Sony/Marvel Studios