Batwoman : Ruby Rose accuse WBTV de mauvais traitement, le studio répond

Ruby Rose accuse WBTV de mauvais traitement et dit qu’elle a été renvoyée de Batwoman. Le studio lui répond disant que plusieurs plaintes ont été portées contre elle.

Les langues se délient. Plus d’un an après le départ soudain de Ruby Rose de Batwoman, l’ex titulaire du rôle a décidé de dénoncer le studio et les producteurs de la série. Sur Instagram, Rose s’en prend à la showrunner Caroline Dries, les producteurs exécutifs Greg Berlanti et Sarah Schecter et l’ancien patron de WBTV Peter Roth mais aussi certains acteurs.

« Trop, c’est trop. Je vais dire au monde entier ce qui s’est vraiment passé sur ce plateau. Je viendrais après vous afin que ce qui m’est arrivé n’arrive plus jamais à une autre personne. Et ainsi je peux enfin reprendre ma vie et la vérité . Honte à vous, » dit Rose sur Instagram.

Elle allègue que Roth l’avait forcée en la culpabilisant à retourner au travail après une intervention chirurgicale majeure après seulement 10 jours. Rose avait subi une intervention chirurgicale pour réparer deux hernies discales qui, selon elle, « étaient sur le point de sectionner ma moelle épinière ». Elle fait allusion à de nombreux cas qui semblent indiquer des pratiques de tournage dangereuses pendant la saison 1 de Batwoman ; et a affirmé que Dries avait convenu en privé qu’elle avait subi les blessures susmentionnées sur le plateau « mais plus tard, elle l’a entièrement nié. »

Elle dit aussi qu’elle en reviendra jamais : « À mes très chers fans qui me demandent toujours si je reviendrai dans cette horrible série, je ne reviendrai pas pour aucune somme d’argent ni même si une arme à feu était braquée sur ma tête … JE N’AI PAS DEMISSIONÉ. JE NE SUIS PAS PARTIE, ils ont ruiné Kate Kane et ils ont détruit Batwoman, pas moi. J’ai suivi les ordres, et si je voulais rester, j’allais devoir signer mes droits. Aucune menace, aucune tactique d’intimidation ou de chantage ne m’obligerait à abdiquer. »

Rose dit que la showrunner ne venait presque jamais sur le tournage et accuse également l’acteur Dougrey Scott, qui jouait son père Jacob Kane, de mauvais traitement sur une cascadeuse : « Caroline Dries a peut-être visité le plateau 4 fois en un an… DU JAMAIS VU. Mais lors de ces 4-5 visites, elle a décidé qu’elle pouvait me dire qu’elle savait que ma blessure s’était produite sur le plateau (…) mais plus tard, elle l’a complètement nié… Dougray [Scott] a blessé une doublure féminine, il criait comme un petit connard sur les femmes et c’était un cauchemar. Il partait quand il voulait et arrivait quand il voulait. Il a abusé des femmes et en tant que lead de la série, j’ai envoyé un e-mail demandant une politique d’interdiction de crier, ils ont refusé »

Rose s’en prend aussi à Camrus Johnson, l’interprète de Luke Fox, l’accusant d’avoir fuité des informations à la presse pour lui faire une réputation de personne en retard mais ses retards étaient selon elle, dus à ses blessures.

Dougrey Scott et le studio répondent

Après les accusations de Rose, Scott (qui a quitté la série) les a réfutées disant : « Je réfute absolument et complètement les allégations diffamatoires et dommageables faites contre moi par [Ruby Rose] ; elles sont entièrement inventées et ne se sont jamais produits. »

Warner Bros. Television a depuis répondu aux allégations de Rose. Le studio corrobore l’affirmation de Rose selon laquelle elle a en fait été renvoyée de Batwoman, mais offre une explication différente de la raison. Selon la déclaration, via Deadline, la société suggère que c’était le résultat d’une enquête sur son comportement au travail.

« Malgré l’histoire révisionniste que Ruby Rose a partagé en ligne accusant les producteurs, les acteurs et l’équipe, la chaine et le Studio, la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d’engager Ruby pour la saison deux de Batwoman basée sur de multiples plaintes concernant son comportement au travail qui ont été largement examinées et traitées en privé par respect pour toutes les personnes concernées. »

Notez que dans son poste, Rose a admis qu’elle « a combattu des gens sur le plateau, oui, pas parce que je le voulais mais parce que je voulais la sécurité » – mais « n’a jamais élevé la voix sur un plateau » au cours de la saison.

Après que Ruby Rose ait quitté Batwoman, Javicia Leslie a été engagée pour assumer le rôle central de Ryan Wilder. Le personnage de Kate Kane a ensuite été recasté avec Wallis Day pour la saison 2.

Source : Deadline / Crédit ©CW