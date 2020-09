The Boys saison 2 : Quand Joss Whedon se prend une vanne sur Justice League

La saison 2 de The Boys se moque de Joss Whedon et de sa réécriture de Justice League. Eric Kripke clarifie son intention

La série The Boys n’a peur de rien. Dans l’épisode 5 mis en ligne vendredi dernier sur Amazon, Joss Whedon s’est pris une petite claque au visage. Dans la série, les Sept sont non seulement des super-héros héros dans la vie mais ils jouent aussi leur propre rôle dans un film, Dawn of The Seven.

Les Sept dans The Boys sont clairement une parodie des « Big Seven » de DC, soit la Justice League. L’Homme-Poison est Aquaman, la Reine Maeve est Wonder Woman, black Noir est l’ équivalent de Batman, Le Protecteur est clairement la version stéroïde de Superman ou encore A-Train est Flash.

The Boys a été créé en réponse à ces super-héros qu’on prend pour des divinités, c’est une satire extrême, une version corrompue des personnages de DC. Le Protecteur est le pire de tous, même si Stormfront n’est pas loin derrière dans le côté Nazi.

Il est alors naturel que les films parodiques tournés dans l’univers de The Boys se moquent du ton super sérieux du travail de Zack Snyder. Le showrunner Eric Kripke a dit à EW : « Chaque fois que [Vought] fait un truc de super-héros, ils font un film de Zack Snyder. »

« Dans ce que fabrique Vought, nous nous sommes inspirés davantage de DC que de Marvel », a poursuivi Kripke. « Les trucs de Marvel sont en fait raisonnablement fondés, mais les trucs de DC ont tendance à devenir un peu prétentieux, et nous voulions que les films de super-héros Vought se la pètent un peu. »

Jusqu’à présent, cette prétention a été palpable à chaque fois que la série a des scènes sur le tournage de Dawn of The Seven dans la saison deux. L’épisode cinq s’en réjouit particulièrement, montrant la façon dont Vought se sert de la sexualité de Maeve à des fins commerciales. Son rôle a été retravaillé dans le film pour intégrer son coming out. Vient alors ce coup bas du Protecteur fait avec désinvolture au début de l’épisode : « Cette nouvelle réécriture de Joss marche vraiment, hein ? »

Quand Joss Whedon, qui a repris la réalisation de Justice League lorsque Snyder a quitté le projet, cette version du film n’a pas réussi à séduire et les fans indignés ont exigé de voir le Snyder Cut, un montage qui sortira enfin en 2021, quatre ans après la sortie des cinémas originaux de Justice League.

La référence de Homelander à Joss est-elle une attaque directe dans son travail sur Justice League, ou est-ce une attaque aux fans qui ont trop critiqué Whedon ? Il convient de garder à l’esprit que cette «blague» particulière a également été conçue pour punir Maeve pour avoir caché sa sexualité. Joss Whedon n’a pas exactement le meilleur bilan en matière d’histoires queer (les fans de Buffy ne s’en sont toujours pas remis), donc cette scène pourrait également être à ce sujet.

Depuis la diffusion de l’épisode, Eric Kripke dit que c’est en aucun cas une attaque au travail de Joss Whedon. Il dit au contraire, admirer son confrère : « Nous n’avons fait aucun commentaire particulier. Je n’ai aucune opinion particulière sur aucune version de n’importe quel montage d’un film de super-héros. C’est surtout parce que Joss est le nom le plus connu d’un gars qui écrit et réécrit des films de super-héros. Et donc, nous tirons notre chapeau à Joss Whedon. Je suis un grand fan de Joss Whedon. Buffy est l’un des meilleures séries jamais réalisés. »

Kripke ne prend donc pas partie dans cette débâcle entre la version de Whedon et celle de Snyder.

Source : Collider / Crédit ©Amazon