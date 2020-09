Emmy Awards 2020 : le meilleur et le pire de la soirée « Distanciation sociale »

Découvrez le meilleur et le pire de la 72ème cérémonie des Emmy Awards qui était en mode « distanciation sociale » cette année.

A année exceptionnelle, cérémonie exceptionnelle. Les 72ème Emmy Awards se sont déroulés de manière bien différente cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses étaient bizarres, parfois surréaliste mais quelques petits moments de joie et de divertissement se sont faufilés ça et là.

C’était une sorte d’appel Zoom géant avec tous les talents qui sont restés chez eux à l’exception de quelque uns qui sont venus sur place pour tenter de donner un peu de vie à la cérémonie. Parfois c’était réussi mais à d’autre moment, c’était gênant.

La cérémonie avait commencée depuis à peine depuis 15 minutes que c’était déjà le feu au Staples Center de Los Angeles. Et non pas le feu « c’est génial c’est le feu » mais littéralement le feu dans une poubelle après un sketch raté de Jennifer Aniston et le présentateur Jimmy Kimmel.

En effet, première remettante de la soirée, Jennifer Aniston a donné de sa personne et les choses ont flambées. En désinfectant une enveloppe, Kimmel y a mis le feu et malgré tous les bons efforts de Ms Aniston, elle a eu du mal à l’éteindre. On pouvait alors entendre le staff en coulisse en détresse. Tout ce moment était presque une métaphore pour cette année : un feu de poubelle.

Mais le début de la cérémonie était plutôt bon. Jimmy Kimmel a livré un bon discours face à un public qui n’était pas là mais grâce à la magie du montage, c’est tout comme s’il avait du monde en face de lui. Cela a aidé à faire démarrer les choses en donnant un semblant de normalité. Kimmel a terminé l’ouverture avec la révélation d’un Staples Center vide avec des découpes en carton et le vrai Jason Bateman qui a apporté un peu de légèreté. C’était un bon début pour une remise de prix pas comme les autres.



Un autre moment intéressant fut quand la cérémonie a donné la parole aux travailleurs essentiels qui se démènent durant cette pandémie. On a tendance à dire que les Emmys sont très élitistes, cela fait donc du bien de voir des gens normaux. Des gens qui sont devenus les véritables héros du quotidien sans qui le monde n’aurait pas pu fonctionner ces derniers mois. Entre les livreurs, les professeurs, les docteurs et autres fermiers, la lumière a été projetée sur eux.

Une des choses assez dommage fut la décision de remettre les prix par catégorie. Si sur le papier ce n’est pas une mauvaise idée, en réalité, ça casse le rythme de la cérémonie et c’est problématique parce que ça semble attribuer de la valeur aux catégories, laissant le travail très important des drames sérieux pour la dernière partie des récompenses. Les catégories de comédie se retrouvent au début suggérant qu’elles sont plus légères ou moins importante.

Mais en réalité, cela rend les choses un peu ennuyeuses car on se retrouve avec les mêmes séries concentrées sur une courte période. Surtout quand une série balaie une catégorie, comme Schitt’s Creek l’a fait ce soir-là. Il vaut mieux étaler les victoires pour mieux les savourer.

Jason Sudeikis qui se fait testé pour COVID ? Meh… Le sketch n’était pas très drôle.

Pour rattraper le feu du début, Jennifer Aniston a retrouvé ses copines et collocs de Friends, Lisa Kudrow et Courtney Cox. Alors oui, la distanciation sociale n’était pas vraiment respectée, mais cela fait plaisir de voir les trois amies réunies. Et bonus, Jason Bateman est passé en coup de vent.



Et dans la catégorie WTF ?! : Randall Park qui présente un prix avec un alpaga…2020 est décidemment une année très bizarre.

Et comme chaque année, un hommage émouvant aux disparus a été rendu, sur une belle reprise de Nothing Compares 2 U par la chanteuse H.E.R. C’était réfléchi et magnifiquement lié avec un hommage finl à Chadwick Boseman. Un moment cathartique dans une soirée faisant de son mieux pour restaurer une certaine normalité.



Pour voir ou revoir la cérémonie, elle sera rediffusée mercredi à 23h25 sur SerieClub.

Crédit ©ABC