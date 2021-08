Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn va-t-il tuer des personnages façon Suicide Squad ?

James Gunn laisse entendre qu’il pourrait tuer des personnages dans Les Gardiens de la Galaxie 3 façon The Suicide Squad.

Les fans de Marvel vont-ils devoir dire faire le deuil de plusieurs personnages des Gardiens de la Galaxie à la fin du troisième volet ? C’est bien possible si on en croit les dires du réalisateur James Gunn. En comparant la prochaine suite de Marvel à son dernier film, The Suicide Squad, Gunn a laissé entendre de façon inquiétante la possibilité que certains des Gardiens puissent suivre la même voie de la Task Force X dans le troisième film …

« Il y a un sentiment de danger beaucoup plus grand pour tous nos personnages [dans The Suicide Squad] parce que nous savons qu’ils pourraient tous mourir. Alors que dans Guardiens, oui, évidemment j’ai tué Yondu, j’ai tué le Groot originel, mais ce n’est pas la même chose. Nous savons que la plupart d’entre eux s’en sortiront vivants. Au moins pour deux films. »

Ce n’est pas très rassurant quant à la survie des personnages dans le troisième film. Et quand on lui demande d’élaborer sa réponse, Gunn dit : « vous devrait attendre pour le voir. »

Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur le film, mais il est confirmé que l’action se passera après les événements de Thor Love And Thunder, film dans lequel se trouve plusieurs membre des Gardiens. Il est aussi possible que Rocket Racoon soit un des éléments les plus important de ce troisième volet qui sera le dernier pour James Gunn.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023.

Source : ET / Crédit ©Marvel Studios