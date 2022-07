New Amsterdam saison 5 : Freema Agyeman sera absente de la saison finale

Alors que la dernière saison se prépare, Freema Agyeman, alias Dr Helen Sharpe, quitte la série New Amsterdam.

New Amsterdam perd son lead féminin. Alors que la saison 5 a été annoncée comme étant la dernière de la série médicale de NBC, Freema Agyeman annonce qu’elle n’en fera pas partie. Cette nouvelle est un choc puisqu’elle incarne l’un des personnages les plus adorés de la série, Dr Helen Sharpe.

Agyeman a elle-même annoncé la nouvelle sur son Instagram mercredi dans un message adressé à sa chère « Dam Fam ». « Tout d’abord, je voudrais vous dire un immense MERCI du fond du cœur pour votre soutien sans fin, dévoué et délicieusement féroce ! » écrit- elle. « Je me sens très chanceuse d’avoir été en contact avec autant d’entre vous, tout en étant dans la peau de Miss Helen Sharpe, et d’être témoin de chaque flux et reflux de votre investissement émotionnel en elle. Quelle balade ! Merci d’avoir fait un tour avec moi. »

Elle continue : « Elle a tellement compté pour moi, mais le moment est venu pour moi de raccrocher son manteau blanc, car je partage officiellement la nouvelle que je ne reviendrai pas pour la dernière saison de New Amsterdam. Si je suis attristée, je suis aussi incroyablement excitée de voir comment l’histoire se termine en tant que fan de la série. Ce fut une telle joie de jouer le Dr Helen Sharpe pendant 4 saisons – ces magnifiques scénaristes ont construit une dure à cuire ! Je suis plus que reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de raconter certaines de ses histoires ! »

Dans une déclaration à EW, le créateur et producteur exécutif de la série David Schulner et le producteur exécutif Peter Horton ont déclaré : « Nous souhaitons bonne chance à Freema pour son prochain chapitre et les portes de New Amsterdam seront toujours ouvertes si elle souhaite revenir ! Nous sont extrêmement fiers de l’impact que Freema et le Dr Helen Sharpe ont eu au cours de ces quatre dernières saisons et nous sommes très reconnaissants d’avoir fait partie de cette histoire. »

Et si Helen ne sera plus présente, ils promettent tout de même des surprises la concernant : « Alors que nous nous dirigeons vers la cinquième et dernière saison, nous voulons que nos fans de #Sharpwin sachent que nous leur réserve encore quelques surprises. » « Sharpwin », bien sûr, fait référence au nom utilisé par les fans pour parler du couple formé Helen et le directeur médical Max Goodwin (Ryan Eggold).

***SPOILERS*** La saison 4 s’est terminée sur une note dévastatrice pour les fans du couple, Helen disant à Max qu’elle ne pouvait pas l’épouser.***SPOILERS***

New Amsterdam revient pour sa dernière saison le mardi 20 septembre 2022. La série est diffusée en France sur TF1 et est également disponible sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©NBC