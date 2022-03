New Amsterdam : La saison 5 sera la dernière

La série médicale de NBC New Amsterdam s’arrêtera à l’issue de la saison 5 l’année prochaine.

C’es bientôt la fin pour le Dr. Max Goodwin et ses collègues de l’hôpital New Amsterdam. Alors que la saison 4 est en pause jusqu’en avril, NBC a annoncé que la saison 5, qui sera diffusée à la rentrée prochaine sera la dernière. Elle sera composée de seulement 13 épisodes pour donner une fin aux histoires des personnages.

Créé par David Schulner, New Amsterdam met en vedette Ryan Eggold en tant que directeur médical Max Goodwin, qui est déterminé à perturber le statu quo et à fournir des soins exceptionnels aux patients du plus ancien hôpital public d’Amérique.

Freema Agyeman, Jocko Sims, Janet Montgomery et Tyler Labine jouent également le rôle de professionnels de la santé dans l’établissement en sous-effectif et sous-financé, naviguant dans leurs propres parcours personnels et professionnels.

En janvier 2020, alors que la série était à mi-parcours de sa saison 2 avec des audiences en forme, NBC a renouvelé New Amsterdam pour trois saisons d’un coup ce qui est de plus en rare à la télévision, mais, depuis les chiffres n’ont cessé de baisser. La série ira donc au bout de cette commande de trois saisons supplémentaires et se terminera avec la saison 5.

S’il est dommage pour les fans que la sére médicale se termine, les producteurs ont au moins la chance de le savoir et vont pouvoir écrire une vraie fin pour le personnel médical de New Amsterdam.

La saison 4 est actuellement en pause et reviendra le 19 avril. Le final est prévu pour le 24 mai.

En France, la série New Amsterdam est diffusée sur TF1.

Source : Deadline / Crédit ©NBC