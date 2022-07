Ana de Armas ne veut pas d’une « femme James Bond » mais des rôles féminins plus substantiels

Ana de Armas appelle à des rôles plus substantiels pour les femmes dans la franchise, elle ne veut pas d’une « James Bond au féminin ».

Ana de Armas ne sait pas qui devrait succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond, mais elle sait une chose : ce ne devrait pas être une femme.

L’actrice, qui a joué la mystérieuse Paloma dans Mourir Peut Attendre, a récemment déclaré au Sun : « Il n’y a pas besoin d’une femme Bond. Ça ne devrait pas être nécessaire de voler le personnage de quelqu’un d’autre, vous savez, C’est un roman, et il mène à ce monde de James Bond et à ce fantasme de cet univers où il se trouve. »

Au lieu de cela, de Armas dit qu’elle aimerait voir les rôles féminins existants dans la franchise être un peu plus consistants. « Ce que j’aimerais, c’est que les rôles féminins dans les films Bond, même si Bond continuera à être un homme, prennent vie d’une manière différente », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Qu’on leur donne un rôle plus important et la reconnaissance. C’est ce que je pense être plus intéressant que d’inverser les choses. »

De Armas n’est pas la seule à penser que le rôle devrait continuer à être masculin. Barbara Broccoli, productrice de longue date de la célèbre franchise d’espionnage, a précédemment exprimé des doutes quant à l’échange de genre. « Bond est un homme », a-t-elle déclaré au Guardian en 2018. « C’est un personnage masculin. Il a été écrit comme un homme et je pense qu’il restera probablement un homme. »

« Et c’est bien comme ça. Nous n’avons pas à transformer des personnages masculins en femmes », a ajouté Broccoli. « Créons simplement plus de personnages féminins et adaptons l’histoire à ces personnages féminins. »

Rosamund Pike, qui a joué le rôle d’une Bond Girl dans Meurt un autre Jour en 2002, a exprimé un sentiment similaire. « Je pense que le personnage de James Bond est un homme. Il l’est vraiment », a-t-elle déclaré. « Pourquoi ne pas créer une super agente à part entière ? »

Une décision concernant le remplacement de Craig est encore loin d’être prise. Le mois dernier, Broccoli a déclaré à Deadline que la production du prochain film serait au moins dans deux ans, sinon plus, et « personne n’est en lice » actuellement pour le rôle.

Source : The Sun / Crédit ©Everett Collection