Secret Invasion : Samuel L. Jackson tease un Nick Fury non sans défaut

Samuel L. Jackson tease un Nick Fury non sans défaut dans la série Marvel Secret Invasion.

La série Marvel Secret Invasion vient tout juste de démarrer sur Disney+ et elle va enfin voir Nick Fury sortir de l’ombre après avoir été absent depuis Spider-Man Far From Home. Le personnage, qui est apparu pour la première fois dans les dernières minutes de Iron Man il y a 15 ans, a enfin son propre projet. Mais apparemment, ce n’est pas l’histoire de Fury qui enthousiasme son interprète le plus.

Dans une interview avec EW, Samuel L. Jackson a confié qu’il est surtout impatient que les fans découvrent les autres personnages : « Je suis le gars que tout le monde connaît », explique Jackson. « Donc, quand [les téléspectateurs] viennent, ils se disent : ‘Oh, nous obtenons enfin la série Nick Fury.’ Mais ils vont être surpris parce qu’ils vont en savoir tellement sur ces autres personnes sur lesquelles ils vont vouloir en savoir plus. »

Secret Invasion dispose d’un casting composé de visages nouveaux et familiers. Parmi les familiers on trouve Maria Hill jouée par Cobie Smulders, le shapeshifter Skrull Talos incarné par Ben Mendelsohn, l’Agent Everrett Ross joué par Martin Freeman et James « Rhodey » Rhodes de Don Cheadle. D’autres sont nouveaux dans la franchise, notamment Emilia Clarke, ancienne de Game of Thrones, en tant que Skrull G’iah, Kingsley Ben-Adir (The OA) en tant que méchant Gravik et Olivia Colman, lauréate d’un Oscar, en tant qu’ancienne alliée de Fury, Sonya Falsworth.

Jackson décrit Nick Fury comme le « tissu conjonctif » de la série, et Secret Invasion le suit dans une paranoïa alors qu’il tente de démêler une conspiration extraterrestre. C’est une nouvelle facette d’un personnage que Jackson a joué pendant environ 15 ans, et il dit que Fury commence à montrer son âge.

« Il a des défauts », ajoute Jackson. « Il a des problèmes psychologiques. Il a des problèmes physiques. Et la seule personne qui ne sait pas qu’il a ces problèmes, c’est Fury. Tout le monde sait, genre, ‘Mec, tu n’es pas le même gars.’ »

« On dirait qu’il y a de vrais enjeux dans cette série », ajoute Emilia Clarke. « On a l’impression qu’il y a une conséquence à ce que sont les actions de chacun, et cela vous maintient, en tant que spectateur, sur le bord de votre siège. Le genre d’urgence est là parce que vous savez que personne ne va intervenir et sauver tout le monde. »

Composé de 6 épisodes, Secret Invasion démarre ce 21 juin sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+