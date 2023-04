Titans saison 4 : Un épisode 9 plein de caméos surprises (SPOILERS)

L’épisode 9 de la saison finale de Titans rend hommage au multivers avec plusieurs caméos surprises de personnages de de DC. Spoilers.

L’épisode 9 de la saison 4 de Titans était rempli d’apparitions surprises de personnages de DC. Cet épisode était en grande partie centré sur Gar alias Beast Boy et ce dernier a rencontré quelques amis du multivers. Pour l’occasion, son interprète Ryan Potter a co-écrit l’épisode avec Geoff Johns.

La dernière fois que nous avons vu Gar, il avait disparu du Temple d’Azarath comme les autres Titans, mais il ne s’est pas retrouvé au même endroit qu’eux. Au lieu de cela, il s’est retrouvé dans une ancienne grotte, où – guidé par la leçon d’histoire et les enseignements de son prédécesseur Freedom Beast (Nyambi Nyambi de The Good Fight) – il en est venu à apprécier pleinement son lien avec le Rouge, la force qui relie tous les vies animales et micro-organismes à travers tous les univers.

L’immersion de Gar dans ce royaume lui a d’abord permis d’ouvrir une fenêtre sur un univers où il a vu le Flash de Grant Gustin passer à toute vitesse…

Puis des éclairs parasites ont éjecté Gar du Rouge qui s’est retrouvé à Blue Valley, dans le Nebraska, atterrissant aux pieds de Stargirl (Brec Bassinger). Les deux ont discuté un instant, après quoi Gar a retrouvé son chemin dans la zone rouge et plusieurs autres « fenêtres » sur le multivers se sont ouvertes, permettant de jeter un coup d’œil sur Swamp Thing (celui de la courte série de DC Universe), le Shazam de Zachary Levi (dans un clip de film) et la version Beast Boy de la série animée Teen Titans Go.

En plus de ces clins d’oeil visuels, les téléspectateurs aux oreilles bien aiguisés ont également capté des extraits de dialogues d’Harley Quinn (Kaley Cuoco) et Joker de la série d’animation de HBO Max… Docteur Fate… et Jonathan Kent (Glenn Ford) du film Superman de 1978 de Richard Donner.

Le voyage trippant de Gar s’est terminé avec son atterrissage / réveil à l’intérieur du manoir de Doom Patrol. Victor Stone/Cyborg (Joivan Wade) l’a trouvé, puis a appelé Cliff (Brendan Fraser) à l’aide, mais nous n’avons pas vu ce dernier. On se souviendra qu’avant de rejoindre les Titans, Gar vivait avec la Doom Patrol.

Les fans ont aussi eu droit à l’apparition de l’auteur Grant Morrison, créateur de Freedom Beast et grand manitou du multivers. Ce fut ainsi vraiment l’occasion de rendre hommage au multivers et aussi d’honorer le travail de l’Arrowverse qui a fait beaucoup pour le multivers, notamment avec Crisis on Infinite Earths.



Avec l’Arrowverse qui prend fin, c’était un bel hommage rendu et un rappel que même si ces séries sont séparées, elles font part d’un même univers au sens large.

Titans saison 4 – Beast Boy à travers le multivers

Crédit ©HBO Max/Warner