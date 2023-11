The Walking Dead The Ones Who Live : Nouveau teaser avec Rick et Michonne et date de diffusion

AMC dévoile un nouveau teaser ainsi qu’une date pour la série The Walking Dead The Ones Who Live avec Rick et Michonne.

Alors que Fear The Walking Dead vient d’arriver à sa fin, AMC en a profité pour dévoile un nouveau teaser ainsi qu’une date pour sa prochaine série dans son univers post-apocalyptique de zombies : The Walking Dead The Ones Who Live. Une série qui voit les retour du couple Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira), deux personnages de la série originale adorés de la franchise.

Lors du final de la série Fear the Walking Dead, AMC a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour The Walking Dead : The Ones Who Live qui révèle que la série sera diffusée à partir du 25 février 2024.

Ce n’est pas tout à fait un teaser normal mais plus une mini featurette avec des interviews des acteurs qui teasent la série et des images inédites. Bien que la série tarde encore à montrer le couple enfin réuni, les images des personnages lors de leurs voyages séparés sont pleines d’action et présentent un aperçu rapide de certains de leurs nouveaux amis et ennemis.

Bien que la romance de Rick et Michonne soit l’une des relations les plus importantes de The Walking Dead, les deux survivants sont séparés depuis un certain temps. Rick a initialement quitté la série au cours de la saison 9, mais le départ de Michonne n’a eu lieu qu’à la saison 10.

De plus, bien qu’ils soient tous deux apparus dans le final de la série Walking Dead, ils sont notamment restés séparés et semblaient se trouver dans deux chronologies disparates, car ils tenaient tous deux le même journal.

Reste à savoir quand le couple se réunira enfin. Même si cette annonce a révélé que les téléspectateurs n’auront qu’à attendre quelques mois pour le savoir, la structure de la série semble indiquer qu’ils se retrouveront enfin au cours des deux premiers épisodes.

Rendez-vous le 25 février 2024 pour The Walking Dead : The Ones Who Live.

The Walking Dead : The Ones Who Live – Teaser