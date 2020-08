Fear The Walking Dead saison 6 : Morgan se révèle en affiche

Découvrez l’affiche de la saison 6 de Fear The Walking Dead avec Morgan au centre.

Avant le retour de la série en octobre, AMC a dévoilé la première affiche de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Le premier aperçu nous vient via Undead Walking et présente nul autre que Morgan Jones (Lennie James), qui a apparemment récupéré de sa blessure par balle du final de la saison 5, mais il n’a pas l’air en pleine forme non plus. On peut aussi lire la tagline « le passé est mort ».

La nouvelle saison aura un saut dans le temps, ce qui explique la barbe de Morgan. Le directeur du contenu de The Walking Dead, Scott Gimple, a précédemment déclaré qu’il pourrait même y avoir plusieurs sauts dans le temps pour la série, révélant la nouvelle lors de la présentation de la sixième saison de Fear au Comic-Con virtuel de cette année.

La sixième saison de Fear the Walking Dead explore ce qu’est devenue la famille improbable une fois unie par une mission pour aider ceux qui en ont besoin. Après avoir été séparé par Virginia (Colby Minifie) et ses pionniers, le groupe est maintenant dispersé dans différents lieux. Le dernier message de Morgan (Lennie James) à la fin de la saison cinq implorait le groupe de « simplement vivre » et cette saison, nous verrons ce que cela signifie pour chacun d’eux.

Certains trouveront de la stabilité et des opportunités au sein des communautés de Virginia, certains sombreront dans les ténèbres, tandis que d’autres se battront contre ce qui leur a été imposé. La vie derrière les murs de Virginia testera chacun d’eux de différentes manières, les forçant à définir qui ils sont dans ce nouveau monde.

Fear The Walking Dead revient le 11 octobre sur AMC.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC