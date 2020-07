Fear the Walking Dead saison 6 : Trailer et date de diffusion dévoilés (Comic Con @Home)

Découvrez la date de diffusion ainsi qu’un trailer dévoilés au Comic Con @Home pour la saison 6 de Fear The Walking Dead.

Le Comic Con @Home continue de livrer des informations sur les films et les séries à venir. Ce vendredi 24 juillet était bien rempli pour le monde de The Walking Dead. Les fans de la série spin-off Fear The Walking Dead ont enfin droit à un trailer ainsi qu’une date de diffusion pour la saison 6.

La nouvelle saison sera lancée le 11 octobre prochain, soit une semaine après le final de la série principale. La chaîne AMC a aussi révélé qu’environ la moitié de la saison a été filmée avant que la production ne s’arrête à cause de COVID-19 en mars dernier.

A la fin de la saison 5, Morgan était dans une très mauvaise position. Il s’est fait tirer dessus et a été laissé pour mort alors que des zombies s’approchaient de lui. Dans la bande-annonce on peut entendre la voix de Morgan appelant à la radio, ainsi que des images des autres dans leur nouvelle vie sous le contrôle de Virginia et des pionniers.

Rendez-vous le 11 octobre pour le début de la saison 6 de Fear The Walking Dead. Le panel complet est à voir ci-dessous.

Fear The Walking Dead saison 6 – Trailer

Fear The Walking Dead – Panel Comic Con @Home

Crédit ©AMC