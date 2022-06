The Chosen One : Mort tragique de deux acteurs sur le tournage de la série Netflix

Deux acteurs de la série Netflix The Chosen One, adaptée de l’œuvre de Mark Millar et Peter Gross, sont décédés sur le tournage au Mexique.

C’est une tragédie qui s’est déroulé sur le tournage d’une nouvelle série pour Netflix. Deux acteurs de la série The Chosen One sont décédés jeudi et six autres membres de la distribution et de l’équipe ont été blessés lorsqu’une camionnette s’est renversée après avoir quitté la route sur la Péninsule de Basse-Californie, au Mexique.

L’accident s’est produit jeudi dernier dans une zone désertique près de Mulegé, selon les médias locaux. L’équipe, sous la direction d’une société de production non identifiée, travaillait à Santa Rosalía, qui se trouve à proximité du site de l’accident.

Le ministère de la Culture de la Basse-Californie a identifié Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar (connu professionnellement sous le nom Paco Mufote) comme les deux hommes décédés, rapporte l’Associated Press.

Selon Deadline, les amis des acteurs décédés demandent une enquête approfondie sur les problèmes présumés de production qui pourraient ou non avoir joué un rôle dans l’accident mortel. Le scénariste Rick Zazueta a partagé un long message via Facebook alléguant que le casting s’était déjà plaint de problèmes de logistique et de transport sur la production.

« C’est un plaidoyer pour la justice pour ces morts », écrit en partie Zazueta. « Ce n’était pas un accident ordinaire, les acteurs se plaignaient ouvertement des problèmes de logistique et de transport rencontrés dans cette production, la qualifiant d’illogique, de déraisonnable, d’ignorant et de stupide. »

Il ajoute : « Les conditions de la camionnette étaient totalement inadaptées au transport de personnes ; pneus usés, freins bruyants, volant desserré, certaines des ceintures de sécurité ne fonctionnaient pas, des signes de danger facilement identifiables. Mais, le spectacle doit continuer, et les acteurs sont absorbés par la forme d’art et veulent travailler, et n’ont pas autant d’opportunités de travailler, alors ils prennent ces jobs avec de grands rêves de NETFLIX et la promesse d’un petit chèque en guise de paie. »

Netflix a refusé de commenter les allégations alors qu’une enquête sur l’accident est en cours.

The Chosen One est basé sur une série de bandes dessinées de Mark Millar et Peter Gross intitulée American Jesus. Un résumé de Netflix décrit la série comme l’histoire d’un garçon de 12 ans qui apprend qu’il est la réincarnation de Jésus-Christ, destiné à sauver l’humanité.

En avril, Millar a annoncé sur Twitter que la série avait commencé à tourner au Mexique.

The American Jesus Netflix series starts shooting today in Mexico, based on the book by @mrmarkmillar & @PeterGrossArt. Our best to our friends @LeopoldoGout, @everardogout and all the cast! pic.twitter.com/8lX6TLx8N0 — Millarworld (@mrmarkmillar) April 25, 2022

On ne sait pas comment l’accident affectera la production de la série à l’avenir.

Source : Deadline, EW / Crédit ©Netflix/DR