Wonder Woman 1984 : Ce qui motive la transformation de Cheetah révélé

La réalisatrice Patty Jenkins révèle ce qui transforme Barbara Ann Minerva en Cheetah dans Wonder Woman 1984.

L’un des films les plus attendus de cette drôle d’année 2020 est Wonder Woman 1984. Non seulement le film contient Maxwell Lord (Pedro Pascal) mais il a aussi une autre méchante connue des comics, Barbara Ann Minerva alias Cheetah.

Durant une interview récente, la réalisatrice Patty Jenkins a discuté de l’état d’esprit de Barara et ce qui la pousse à se transformer en Cheetah. « Ce qui fait que Barbara se transforme en Cheetah, c’est l’impression qu’elle n’a jamais été aussi bonne que quelqu’un comme Diana. »

Elle explique que son manque de confiance en elle, son complexe d’infériorité va la changer : « Elle me rappelle certaines personnes que j’ai connues qui ont une si faible confiance en elles, qu’elles se retiennent toujours. Puis, une fois qu’elles commencent à embrasser le changement, surgit cet affreux ressentiment qui s’est accumulé au fil de toutes ces années. ».

Nous savons que le film commence avec Barbara et Diana en tant qu’amies et nous savons que Barbara a une relation romantique avec Maxwell Lord. Barbara va se retrouver entre un homme qui la manipule et une femme qui la fait se sentir inférieure. Clairement, cela va provoquer quelque chose en elle et elle va devenir l’ennemie jurée de Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 sort le 12 août 2020.

Source : Syfy / Crédit Warner Bros