Game of Thrones : George R.R. Martin profite de sa quarantaine pour finir son livre

George R.R. Martin se met en quarantaine pendant la pandémie du Coronavirus et en profite pour écrire son livre Game of Thrones, The Winds of Winter.

Si la série Game of Thrones est terminée, la saga de livre à son origine n’est pas encore finit. George R.R. Martin est toujours en pleine écriture de son dernier livre et il a récemment dévoilé qu’il s’était mis en isolation à cause du Coronavirus.

La maladie fait des ravages chez les seniors et à 71 ans, George R.R. Martin fait partie des plus vulnérables. Très conscient de la situation, l’écrivain s’est mis en quarantaine et il n’a pas d’autre à chose à faire que d’écrire.

Sur son blog, il écrit : « Pour ceux d’entre vous qui s’inquiètent pour moi personnellement … oui, je suis conscient que je fais partie de la population la plus vulnérable, étant donné mon âge et ma condition physique. Mais je me sens bien en ce moment, et nous prenons toutes les précautions raisonnables. Je suis seul dans un endroit isolé et éloigné, assisté par un de mes employés, et je ne vais pas en ville, je ne vois personne. »

Puis il ajoute : « À vrai dire, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, à écrire tous les jours. Les choses sont assez sombres dans les Sept Royaumes … mais peut-être pas aussi sombres qu’elles peuvent le devenir ici. » dit-il en référence à la pandémie.

Cela fait des années (presque 10 ans) que Martin écrit, The Winds of Winter, le prochain volet de sa saga A Song of Ice & Fire, qui a inspiré la série Game of Thrones. Avec un peu de chance, les fans seront plus satisfaits de la fin du livre qu’ils l’ont été de la fin de la série.

Est-ce qu’il le terminera avant sa quarantaine, ce n’est pas certain, mais au moins ça avance un peu.

Source : The Wrap / Crédit ©DR