Gossip Girl : HBO Max annule le reboot après 2 saisons

HBO Max annule le reboot de Gossip Girl après seulement 2 saisons.

Alors que la saison 2 n’est pas tout a fait terminée, l’avenir de Gossip Girl est scellé. Après seulement deux saisons, HBO Max a décidé de mettre un terme au reboot de Gossip Girl. La série prendra fin la semaine prochaine avec la diffusion du final de la saison 2, il n’y aura pas de saison 3.

La nouvelle itération de Gossip Girl a été développée par Joshua Safran sur la base des romans de Cecily von Ziegesar et de la série à succès originale de la CW développée par Stephanie Savage et Josh Schwartz, qui ont produit le reboot aux côtés du showrunner Safran.

« Nous sommes très reconnaissants au showrunner / producteur exécutif Joshua Safran et aux producteurs exécutifs Stephanie Savage et Josh Schwartz de nous avoir ramenés dans l’Upper East Side et tous les scandales à Constance Billard », a déclaré HBO Max dans un communiqué. « Bien que nous n’avancions pas avec une troisième saison de Gossip Girl, nous les remercions pour les triangles amoureux alléchants, les coups de poignard calculés et la mode impeccable que cette série a apportée à un nouveau public. »

La série, qui se déroule dans le même univers que l’originale, a pris un bon départ en juillet 2021, établissant un record en tant que meilleur week-end de lancement de HBO Max pour une série originale à l’époque. Elle avait alors reçu un renouvellement de la saison 2 avant la diffusion de la seconde partie de la saison 1 en novembre 2021.

Malgré le grand intérêt initial, alimenté par les fans de la série originale, le suivi n’a pas pu capturer l’air du temps comme l’a fait la série de 2007. La deuxième saison a reçu de meilleures critiques que la première, obtenant une note de 100% Rotten Tomatoes contre 69% pour la saison 1.

« C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer que Gossip Girl ne continuera pas sur HBO Max », a déclaré Safran dans un message aux fans jeudi matin. « Merci d’avoir regardé et j’espère que vous serez là pour le final jeudi prochain pour voir comment tout se passe. Xoxo. »

Safran, qui a également travaillé sur la série de la CW à l’époque avant de prendre le reboot en main, a laissé entendre que ce n’était peut-être pas la fin de la franchise Gossip Girl.

« Un grand merci à tous les fans de GG du monde entier. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes revenus en premier lieu, et qui sait, peut-être la raison pour laquelle nous nous reverrons. Beaucoup d’amour », a-t-il écrit.

La nouvelle version de Gossip Girl suivait une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York qui font face au retour de la redoutée Gossip Girl. La série explore à quel point les réseaux sociaux ont changé au cours des 15 dernières années.

La série mettait en vedette Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Johnathan Fernandez, Adam Chanler-Berat, Todd Almond, Laura Benanti, Grace Duah et Megan Fergusson. Kristen Bell de la série originale était de retour en tant que narratrice.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max