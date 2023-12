Doctor Who 60 ans : Lien avec un épisode effrayant de la saison 4

Russell T Davies confirme le lien surprenant du 60e anniversaire de Doctor Who avec le un des épisodes de la saison 4 avec le dixième Docteur.

Le showrunner de Doctor Who, Russell T Davies, a révélé qu’un élément clé de l’histoire finale du 60e anniversaire est un rappel direct à l’une des aventures les plus effrayantes du dixième Docteur.

Après 12 ans, David Tennant est revenu en tant que quatorzième incarnation du Time Lord titulaire à travers trois épisodes pour célébrer cette étape importante. Le troisième épisode spécial 60e anniversaire de Doctor Who, « The Giggle » (Le Fabriquant de jouets en VF), a amené le quatorzième Docteur à affronter un puissant ennemi de ses premières aventures, et son histoire a pris fin lorsque le quinzième de Ncuti Gatwa a fait ses débuts.

Davies a révélé à Tennant et au producteur Phil Collinson qu’un élément central de l’histoire provenait des années du dixième docteur lors du commentaire de BBC iPlayer pour « The Giggle ».

Le faisceau galvanique qui allait coûter la vie au quatorzième Docteur était alimenté par le même rayonnement qui jonchait la surface de la planète Midnight dans l’épisode de la saison 4 du même nom, Tennant, Collinson et Davies théorisant ensuite comment le rayonnement est revenu sur Terre. Davies confie à Tennant : « Ouais, j’adore le faisceau galvanique ! Parce que tu te souviens de l’endroit où tu as été confronté pour la dernière fois à un rayonnement galvanique, qui est très mortel pour toi, M. David Tennant. »

Dans leur conversation Tennant se souvient de cette radiation et Davies explique que « De toute évidence, un petit morceau de doodah galvanisé est tombé sur Terre pendant la Grande Guerre temporelle. »

« Midnight » est l’une des histoires les plus poignantes de Doctor Who. Se déroulant dans un monde cristallin où un complexe intergalactique a récemment été créé, le Dixième Docteur se joint à un voyage à travers la surface inhospitalière de la planète avec un groupe de touristes. Cependant, ils sont bientôt assiégés par une entité invisible qui les laisse bloqués dans la nature, possédant la seule touriste Sky Silvestry (Lesley Sharp) et tourmentant les autres par un mimétisme troublant qui fait même peur au Docteur.

Les épisodes du 60e anniversaire de Doctor Who sont actuellement disponibles sur Disney+.

Source : SR / Crédit ©BBC