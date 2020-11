Spider-Man 3 : Une cascade de Tom Holland et Zendaya en vidéo

Une vidéo tournage de Spider-Man 3 a fait surface avec une cascade de Tom Holland et Zendaya.

La production de la prochaine suite Spider-Man, est maintenant bien engagée, le tournage principal se déroule actuellement à Atlanta et Tom Holland et Zendaya sont enfin au travail sur le film. Une vidéo de tournage a fait surface sur la toile et on y découvre ce qui semble être Tom Holland et Zendaya en train de faire une cascade en hauteur.

Evidemment, ils sont très loin, ce n’est pas donc pas certain à 100% que ce soit eux mais c’est clairement le tournage de Spider-Man 3. Le duo fait une cascade de voltige, suspendu dans l’air avec un fond bleu en arrière plan.

Il a été confirmé que Benedict Cumberbatch revenait en tant que Doctor Strange pour la suite, bien que l’on ne sache pas quelle sera l’ampleur de son rôle. Après avoir terminé ses scènes de Spider-Man 3 à Atlanta, Cumberbatch retournera au Royaume-Uni pour commencer à travailler sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En plus de Cumberbatch, Spider-Man 3 verra Jamie Foxx revenir en tant qu’Electro, un rôle qu’il tenait aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour. Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 sortira en décembre 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel/Sony.