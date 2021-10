Y Le Dernier Homme : La showrunner cherche un nouveau diffuseur après l’annulation

Fox on Hulu a annulé la série Y Le Dernier Homme mais la showrunner lui cherche un nouveau diffuseur.

A première saison n’est pas encore terminée que Fox on Hulu a déjà décidé du sort de la série Y Le Dernier Homme. En effet, la série diffusée en France sur l’univers Star de Disney+, n’a pas été renouvelée pour une saison 2. Cependant, la showrunner Eliza Clark n’est pas prête à laisser partir sa série et cherche un nouveau diffuseur pour continuer son histoire.

« FX a été un partenaire incroyable », a écrit Clark dans un message qui a été partagé sur son compte Twitter ce week-end. « Nous avons adoré travailler avec eux et nous sommes tristes que YTLM ne continue pas chez FX on Hulu. Mais nous savons que quelqu’un d’autre aura beaucoup de chance d’avoir cette équipe et cette histoire. Je n’ai jamais connu la solidarité remarquable de ces nombreuses personnes talentueuses. Nous nous engageons à trouver à Y sa prochaine maison. #YLivesOn. »

Brian K. Vaughan, le co-auteur des comics Y Le Dernier Homme, a commenté la nouvelle en disant que « ce n’est pas la première fois en 20 ans que je vois Yorick & co. échapper à l’incontournable. »

Y Le Dernier Homme se déroule dans un monde où une mystérieuse pandémie mondiale tue tous les mammifères avec un chromosome Y, à l’exception d’un homme nommé Yorick et de son singe Ampersand.

Beaucoup ont essayé d’adapter l’histoire dans le passé. À un moment donné, c’était censé être un film. Mais après des années de complications, elle a finalement obtenu une adaptation en série cette année sur FX on Hulu.

« J’adore cette série et j’espère que Y trouvera un nouveau foyer, pas seulement parce qu’elle emploie des femmes, des personnes de couleur et des membres de la communauté LGBTQ+ extraordinaires, à la fois devant et derrière la caméra, que n’importe quel projet auquel j’ai jamais participé, mais parce qu’ils ont fait quelque chose de spectaculaire, le genre d’évolution réfléchie, contemporaine et intrépide de la bande dessinée que [la dessinatrice de bande dessinée Pia Guerra] et moi avons toujours voulu », a écrit Vaughan dans une publication sur Instagram.

Il ajoute : « Ces trois prochains épisodes sont les meilleurs de la saison, alors continuez à regarder, et si vous voulez voir ce voyage continuer autant que moi, nous vous encourageons à le faire savoir au monde : #YLivesOn. »

Ben Schnetzer joue le rôle de Yorick, le Dernier Homme titulaire dans la série. Dans le reste du casting, on trouve également Ashley Romans, Olivia Thirlby, Elliot Fletcher, Diane Lane et Amber Tamblyn.

Y Le Dernier Homme, c’est chaque mercredi sur Disney+ en France.

Source : EW / Crédit ©FX on Hulu