The Walking Dead saison 10 : Lecture de scénario avec la réunion entre Maggie et Negan

Découvrez un extrait de la lecture de scénario du prochain épisode de The Walking Dead avec la réunion entre Maggie et Negan.

Maggie est de retour dans The Walking Dead et si elle est heureuse de retrouver la famille qu’elle a quitté il y a quelques années, il y a une personne qu’elle sera beaucoup moins ravie de revoir : l’homme qui a assassiné son mari avec une batte de baseball recouverte de barbelés.

Et vous pouvez voir le début de ces retrouvailles dans une vidéo qui montre une lecture de scénario virtuelle pour le prochain épisode de The Walking Dead intitulé « Home Sweet Home », qui sera diffusé au début de 2021, maintenant que la série est de retour en production.

La vidéo comprend Lauren Cohan (Maggie), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Melissa McBride (Carol), Norman Reedus (Daryl), Angel Theory (Kelly), Cassady McClincy (Lydia), Cailey Fleming (Judith) et Khary Payton (Ezekiel), qui sert ici de narrateur.

Maggie est clairement mécontente de voir Negan en dehors de sa cellule. On découvre ainsi une conversation entre Maggie, Carol et Daryl, dans laquelle Carol dit clairement avoir laissé Negan sortir de la prison et le rôle de Negan dans le l’incendie de la Colline.

The Walking Dead – Home-Sweet Home – Lecture de scénario

Voici le transcript de la conversation :

KHARY PAYTON NARRATION : « L’épisode de Walking Dead “Home Sweet Home « . Très bien, c’est parti. »

NEGAN : « Hé, Maggie. »

MAGGIE : « T’es dehors. »

NEGAN : « Je ne me suis pas échappé, si c’est ce que tu penses. »

CAROL : « Il y a une autre chose que tu dois savoir. Negan était avec les Whisperers ce soir-là. Je voulais que tu l’apprennes de moi, parce que… »

MAGGIE : « C’était toi ? Tu l’as laissé sortir ? »

CAROL : « Nous allions tout perdre. Negan est la raison pour laquelle ça n’a pas été le cas. »

DARYL : « Mais rien n’est décidé avec Negan. Tu peux rentrer à la maison. »

MAGGIE : « La vérité est que je suis partie parce que je ne voulais pas que Negan prenne plus de place dans ma tête et j’ai réalisé que je n’étais pas prête à ramener Hershel à cela. Et le lendemain matin, nous avons trouvé Elijah et toute une communauté qui avaient besoin de nous autant que nous en avions besoin. Et c’était comme si c’était le destin. »

DARYL : « Et qu’a fait Carol ? »

MAGGIE : « Ce qu’elle pensait être la chose à faire. J’ai compris. Dieu sait seulement ce que j’aurais fait si j’étais là. Mais je ne l’étais pas. »

KHARY PAYTON NARRATEUR: « Elle a l’air de vouloir en dire plus, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, elle s’en va. »

CAROL : « Elle ne va jamais changer d’avis sur lui, tu sais ? »

DARYL: « Pourquoi, c’est ton cas ? »

KHARY PAYTON NARRATING: « Carol réfléchit à cela. Enfin, elle hausse les épaules. »

CAROL : « C’est bon de la voir. »

KHARY PAYTON NARRATEUR : « Fin de l’acte 2.»

Qui est Elijah ? Est-ce le guerrier masqué que nous avons vu voyager avec Maggie, ou quelqu’un d’autre ? Seule la suite de la série le dira.

The Walking Dead revient en 2021 pour 6 épisodes bonus de la saison 10, puis se conclura avec une saison 11 étendue de 24 épisodes en 2022.

