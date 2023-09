Le Continental : Premières minutes intenses de la série John Wick (extrait)

Découvrez les premières minutes de la série Le Continental, qui confirment que nous sommes bien dans l’univers de John Wick.

La série Le Continental arrive enfin à la fin de la semaine. A cette occasion, les premières minutes du premier épisode ont été dévoilées, donnant un aperçu de la série qui, clairement est complètement dans le style John Wick.

Cette première scène est une scène de combat violente dans laquelle Frankie, le frère de Winston, vole quelque chose de précieux au mafieux Cormac (Mel Gibson). Après avoir pris le précieux artefact dans le coffre-fort de l’hôtel, Frankie fuit le Continental tandis que des gardes armés le poursuivent. Se terminant dans un escalier, l’extrait présente des combats rapprochés à la John Wick.

La série sera vue à travers les yeux du jeune Winston Scott, qui est entraîné dans l’enfer du New York des années 1970 pour faire face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Winston se lance dans une course mortelle à travers le mystérieux monde souterrain de l’hôtel, dans une tentative déchirante de s’emparer de l’hôtel où il prendra finalement son trône.

John Wick : Le Continental met en scène Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb et Peter Greene, et retrace les débuts de l’hôtel le plus célèbre de New York et de ses assassins.

Le premier épisode sortira le vendredi 22 septembre et les deux suivants seront ensuite diffusés chaque semaine. En France, la série sera disponible sur Prime Video.

Le Continental – Premières minutes (Sneak Peek)