DC FANDOME : Une convention virtuelle évènement au programme alléchant !

DC annonce sa première convention virtuellement intégralement consacrée aux franchises de ses super-héros, le temps de 24 avec un programme bourré d’exclusivité, d’annonces et d’invités !

C’est un concept inédit en cette année 2020 marquée par le Coronavirus et l’annulation d’évènements dédiés aux cinéma et séries tels que le Comic Con de San Diego, imaginé par les studios DC et Warner : le DC FANDOME.

En effet, ces derniers annoncent pour la première fois une convention totalement virtuelle et internationale intitulée DC Fandome, sur internet le temps de 24h.

Un dome online, un univers et des fans, le tout accessible gratuitement. DC FanDome est la toute première célébration mondiale du DC Multiverse couvrant les plus grands films, séries télévisées et animées, jeux vidéo et comics.



Une convention… totalement online

L’évènement proposera plus de 40 heures de programmation célébrant le contenu DC passé, présent et futur à travers des panels, un accès aux coulisses, des expériences générées par les utilisateurs, de grandes révélations et des exclusivités de DC.

Beaucoup d’invités stars, membres des casts, créateurs et équipes des multiples franchises DC annoncés pour cet évènement de 24 heures en simultané dans 15 pays, DC Fandome s’annonce comme une belle alternative à l’absence de convention cette année, avec un évènement online dédié exclusivement à ces univers.

Justice League, Wonder Woman, Batman… et panels en série

Au programme : des exclusivités, des annonces, et des révélations grâce aux divers stars présentes pour l’occasion de Zack Snyder, qui bien évidemment fera des annonce sur sa reprise du film Justice League pour la plate-forme HBO Max.

Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal seront présents autour de la réalisatrice Patty Jenkins avec la costumière Aline Bonetto pour célébrer la sortie imminente de Wonder Woman 2 en septembre prochain.

The Suicide Squad, prévu pour l’année prochaine aura aussi son panel avec James Gunn et Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Peter Capaldi, Nathan Fillion, John Cena, Pete Davidson, Jai Courtney ou encore Joel Kinnaman et Michael Rooker, où il se dévoilera à travers ses premières images.

L’évènement sera marqué aussi par la présence de Robert Pattinson et Matt Reeves, qui seront là pour teaser la prochaine itération cinéma de Batman, qui fait déjà beaucoup parler d’elle.

Zachary Levi et le casting de Shazam 2 et Black Adam seront au rendez-vous également, ainsi que The Flash, qui aura aussi son panel ave Ezra Miller, le réalisateur Andy Muschietti, sa sœur et productrice Barbara et la scénariste Christina Hodson.

Les amateurs de DC en séries ne seront pas en reste, puisque des panels seront au programme pour les séries Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Doom Patrol, StarGirl, Titans et la série Animée Harley Quinn.



Plus de panels

D’autres panels autour des Comics DC ainsi que les multiples univers vidéoludiques sont aussi annoncés, avec bien évidemment auteurs, réalisateurs, producteurs et game-designers au rendez vous comme le montre cette image.

DC Fandome proposera plus de contenus emmenés par ces quelques trois cents personnes et des hôtes issus de quinze pays. Dont la France, qui sera représentée par Terry LTAM, animateur et journaliste qui a notamment animé des rencontres du Comic-Con Paris. Il sera accompagné par le joueur de Tennis Gaël Monfils, grand fan de DC, ainsi que des invités experts et fans de l’univers des super héros au deux lettres.

Il faudra attendre les 22 et 23 Aout pour connaitre l’intégralité du contenu de cet événement inédit dédié à plusieurs univers issus de DC, qu’ils soient sur le petit ou grand écran.

Où et Comment ?

Le FanDome sera divisé en 6 espaces, dans lesquels les internautes pourront naviguer. Des espaces dédiés aux divers panels, aux fans, aux visionnages et d’autres contenus interactifs imaginés pour l’occasion :

Hall of Heroes : l’épicentre du DC FanDome. Découvrez une programmation spéciale et des panels de stars, et soyez le premier à voir le tout nouveau contenu des films, séries télévisées, jeux et plus encore à venir.

: l’épicentre du DC FanDome. Découvrez une programmation spéciale et des panels de stars, et soyez le premier à voir le tout nouveau contenu des films, séries télévisées, jeux et plus encore à venir. DC WatchVerse : Dans cet environnement hautement immersif, les internautes seront transportés dans une rue animée du quartier des théâtres DC FanDome. Explorez les vitrines, les ruelles et les toits, mais assurez-vous de visiter les quatre théâtres emblématiques : le Monarch, Athena, Kandor et McDuffie’s Dakota, avec la Blerd & Boujee House, accueillant les Blerds, les LatinxGeeks et tous les nerds. Prenez place et rejoignez notre audience virtuelle pour des heures de contenu DC incontournable du monde entier. Qu’il s’agisse des derniers panels, de projections mondiales exclusives ou d’images inédites, il y en a pour tous les goûts avec les casts, les créateurs et les équipes des coulisses des mondes des séries télévisées, des films, des divertissements à domicile et des jeux de DC. et bien plus!

: Dans cet environnement hautement immersif, les internautes seront transportés dans une rue animée du quartier des théâtres DC FanDome. Explorez les vitrines, les ruelles et les toits, mais assurez-vous de visiter les quatre théâtres emblématiques : le Monarch, Athena, Kandor et McDuffie’s Dakota, avec la Blerd & Boujee House, accueillant les Blerds, les LatinxGeeks et tous les nerds. Prenez place et rejoignez notre audience virtuelle pour des heures de contenu DC incontournable du monde entier. Qu’il s’agisse des derniers panels, de projections mondiales exclusives ou d’images inédites, il y en a pour tous les goûts avec les casts, les créateurs et les équipes des coulisses des mondes des séries télévisées, des films, des divertissements à domicile et des jeux de DC. et bien plus! DC Youverse : dans cet espace, les fans sont les stars. Fan art, le cosplay et le contenu généré par les utilisateurs les plus étonnants du monde entier. C’est le verset où les fans sont mis en valeur, honorés et récompensés tout au long de l’expérience DC FanDome unique de 24 heures.

: dans cet espace, les fans sont les stars. Fan art, le cosplay et le contenu généré par les utilisateurs les plus étonnants du monde entier. C’est le verset où les fans sont mis en valeur, honorés et récompensés tout au long de l’expérience DC FanDome unique de 24 heures. DC Insiderverse : un espace dédié aux coulisses du légendaire terrain Warner Bros.Studios avec les maîtres artisans qui donnent vie à DC sous toutes ses formes – des bandes dessinées aux jeux, en passant par la télévision, les films, les parcs à thème, les produits de consommation et plus encore.

: un espace dédié aux coulisses du légendaire terrain Warner Bros.Studios avec les maîtres artisans qui donnent vie à DC sous toutes ses formes – des bandes dessinées aux jeux, en passant par la télévision, les films, les parcs à thème, les produits de consommation et plus encore. DC Funverse :L’endroit idéal pour partager votre fandome DC ! Explorez chaque recoin de cet espace immersif et interactif où l’on peut accéder à des comics numériques gratuits, acheter des produits et objets de collection exclusifs, prendre la pose dans une station de selfie, explorer la Batcave et bien d’autres activités géniales.

:L’endroit idéal pour partager votre fandome DC ! Explorez chaque recoin de cet espace immersif et interactif où l’on peut accéder à des comics numériques gratuits, acheter des produits et objets de collection exclusifs, prendre la pose dans une station de selfie, explorer la Batcave et bien d’autres activités géniales. DC KidsVerse : Bien évidement un espace pour les plus petits comme dans tout convention non-virtuelle. Un lieu interactif étudié pour les enfants autour de leur héros DC favoris.

Le DC Fandome débutera le 22 Août en France à 19h.

Crédit photos : ©Warner Bros