Fear The Walking Dead saison 7 : Strand passe complètement du côté obscur (spoilers)

Victor Strand fait une Negan à l’envers et devient le méchant dans la saison 7 de Fear The Walking Dead. Spoilers.

Victor Strand a toujours été quelqu’un de compliqué. Au cours des 6 saisons de Fear the Walking Dead, le personnage énigmatique joué par Colman Domingo a hésité entre ne veiller que sur lui-même et essayer de servir le plus grand bien. Et il n’a jamais eu peur de faire tout ce qu’il faut pour accomplir ce qu’il juge nécessaire, ce qui a culminé la saison dernière à la mort de Sanjay pour sauver ses propres amis, puis en poussant Morgan (Lennie James) dans ce qu’il supposait être sa mort (ce n’était pas le cas) pour qu’il puisse obtenir la gloire en empêchant Teddy de lancer les armes nucléaires (il ne l’a pas fait).

Mais tout ça n’est rien comparé au Strand 2.0 que les fans ont pu voir dans le premier épisode de la saison 7 de Fear. Croyant que suivre ses propres instincts de survie est ce qui l’a conduit à survivre à l’explosion nucléaire à la fin de la saison 6, le Strand qui se présente ici a embrassé le côté obscur qui, selon lui, l’avait maintenu en vie toutes ces années.

Mais lorsque cette détermination s’est affaiblie lorsqu’il a rencontré un étranger nommé Will (Gus Halper) qui pourrait éventuellement le conduire à Alicia (Alycia Debnam-Carey), Strand a quitté le confort et la sécurité de sa nouvelle tour pour rechercher peut-être la dernière personne à qui il tient vraiment. Lorsque cette décision a presque conduit à la mort de Strand, il a décidé que le seul moyen de s’assurer qu’il ne faiblit plus était de faire quelque chose de si horrible qu’il le pourrait plus revenir en arrière, quelque chose qu’Alicia ne pourrait jamais lui pardonner : jeter Will du toit et le tuer.

Le moment Dark Vador

« Du point de vue de Strand, je pense qu’il se demande ce qu’Alicia a dit à [Will] parce que je pense, à bien des égards, que cela indiquera ce qu’Alicia ressentira pour lui quand il la rencontrera enfin », a déclaré le showrunner Andrew Chambliss dans Fear The Walking Dead Episode Insider. « Et quand il pense qu’Alicia pourrait être en danger lorsque tous les marcheurs se présentent au phare, il sort dans le brouillard pour les combattre. Il risque sa propre vie, et c’est finalement ce qui lui fait réaliser à quel point il se soucie vraiment d’Alicia et à quel point sa validation signifie beaucoup pour lui. »

Le showrunner Ian Goldberg a ajouté : « En fin de compte, c’est pourquoi il prend la décision de ne pas amener Alicia à la tour. Et en fait, faire quelque chose, prendre cette terrible action de tuer Will, cela garantira qu’Alicia ne veut rien avoir à faire avec lui. C’est en quelque sorte le moment Dark Vador de Strand, où il choisit de couper cette connexion dans son cœur pour le bien de son pouvoir et pour le bien de protéger ce qu’il a construit. »

Le corps brisé de Will se réanime et rejoint la horde de marcheurs de Strand, une partie des morts éloignant les vivants. « Il est en quelque sorte devenu ce qu’il a toujours voulu être, mais il est vraiment resté sur le toit de cette tour à se demander ce que cela lui a coûté », a déclaré Chambliss. « Cela peut, en fait, lui avoir coûté la personne à laquelle il tient le plus et, comme nous le voyons debout là-bas, tous les marcheurs se dirigent vers la tour, c’est une sorte de métaphore de qui il est – quelqu’un qui a éloigné tous les vivants de lui et est maintenant en quelque sorte entouré de mort et de destruction »

D’une certaine manière, l’arc de Strand s’est transformé en miroir opposé à Negan (Jeffrey Dean Morgan), qui a été présenté pour la première fois avec un acte terrifiant dans The Walking Dead mais s’est lentement racheté. Strand, un personnage toujours moralement compliqué qui a néanmoins accompli des actes héroïques pour le groupe, a pris une toute autre direction et est désormais le méchant redoutable de l’histoire, même s’il ne se voit pas cette façon.

Fear the Walking Dead, c’est le dimanche sur AMC et le lundi sur MyCanal.

Crédit ©AMC