This Is Us saison 5 : Les Pearson et Black Lives Matter (trailer)

Nouveau trailer étendu pour la saison 5 de This Is Us qui traitera de Black Lives Matter.

Quelques jours après un premier trailer pour la saison 5 de This Is Us, NBC en dévoile déjà un nouveau qui semble être une version étendu du premier. Alors que la promo précédente montrait que la famille Pearson fera face à la pandémie, ces nouvelles images montre que le mouvement Black Lives Matter sera aussi traité dans les épisodes à venir.

Le début de la vidéo revient sur la dispute de Kevin et Randall dans laquelle Kevin a dit que le pire jour de sa vie était celui où ses parents avaient ramené Randall à la maison. Après ça, Randall semble avoir décidé de passer son anniversaire uniquement avec sa Beth et leurs filles, sans Kate et Kevin.

De plus, Randall et sa famille on autre chose en tête, les violences policières et le mouvement Black Lives Matter. On peut les voir réunis devant la télévision en train de regarder les manifestations à la télévision. « Ce à quoi nous avons affaire en tant que peuple est tellement tragique, Beth », dit Randall à sa femme. « Hé, je ne vais nulle part », répond Beth.

Ensuite, à la cabane familiale, où le reste de la famille s’est réuni pour la fête d’anniversaire, Rebecca (Mandy Moore), mentalement défaillante, déclare : « Je ne sais pas ce que c’est, les enfants, mais je me sens magique, » un commentaire qui semble inquiéter ou attrister Kate. Les téléspectateurs savent déjà que cette fête d’anniversaire se termine avec le retour de Rebecca dans la cabine par la police.

Un point intéressant de ce trailer est que Randall doute de sa date d’anniversaire. « Pour tout ce que je sais aujourd’hui, ce n’est peut-être même pas mon anniversaire. Je ne saurai jamais vraiment ce qui s’est passé ce jour-là. » Nous voyons ensuite le jeune William (Jermel Nakia) dans le bus avec Randall bébé, vraisemblablement le jour où il a été laissé à la caserne. Le premier épisode de la saison 5 revisitera non seulement le 40e anniversaire des Big Three, mais aussi leur premier.

Et pour finir, Kevin fait révérence à Madison – qui est enceinte de son bébé – en l’appelant « ma fiancée ». Alors sont-ils plus que des co-parents ? Réponse dans 10 jours.

This Is Us revient le 27 octobre sur NBC et devrait être disponible en US+24 sur MyCanal.

This Is Us saison 5 – Trailer