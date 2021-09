Outlander saison 6 : Caitriona Balfe tease une saison déchirante

Une saison 6 crève-cœur et pleine de rebondissements pour Outlander selon Caitriona Balfe.

Caitriona Balfe est actuellement en promo pour le film Belfast et bien évidemment, la presse ne peut pas s’empêcher de lui poser des questions sur la saison 6 à venir de Outlander. Apparemment la série a pas mal de retournement de situation pour Claire et Jamie qui devront d’ajuster la vie avec les Christie.

« Outlander fait assez bien le portrait des méchants, » a déclaré Balfe. «[Les Christie] ne sont pas vos méchants typiques, ce qui est génial et rafraîchissant. »

Elle a ensuite félicité ses nouvelles co-stars, en particulier l’actrice nord-irlandaise Jessica Reynolds, qui joue Malva Christie, fille de l’ancien ennemi juré de Jamie, Tom Christie (Mark Lewis Jones).

« Claire et Malva établissent une relation et un lien formidables », a teasé Balfe. « C’est très déstabilisant pour Claire. C’est un récit vraiment déchirant, mais vraiment tordu dans lequel ils sont tous entraînés. »

La saison 6 est basée sur le sixième livre de la saga de Diana Gabaldon, A Breath of Snow and Ashes, et voit Claire (Balfe) et Jamie (Heughan) se battre pour protéger ceux qu’ils aiment, alors qu’ils traversent les épreuves et les tribulations de la vie dans l’Amérique coloniale alors que le pays se dirige vers la Révolution.

La saison 6 explore ce qui se passe lorsque la discorde et la division entre les habitants de votre maison vous font vous sentir comme un étranger, marginalisé et rejeté dans votre propre maison.

Outlander n’a pas diffusé de nouvel épisode depuis début 2020, bien que la production ait repris en février après une pause à cause de la pandémie. Mais la série se porte bien puisque Starz a d’ores et déjà donné le feu vert à une septième saison en mars.

Outlander revient courant 2022.

Source : EW / Crédit ©Starz