The Handmaid’s Tale saison 4 : McKenna Grace en épouse adolescente

McKenna Grace rejoint la saison 4 de The Handmaid’s Tale dans le rôle de l’épouse adolescente d’un Commandant.

The Handmaid’s Tale va accueillir McKenna Grace dans sa saison 4. L’actrice, vue notamment dans The Haunting of Hill House, aura un rôle récurant, celui de l’épouse d’un commandant bien plus âgé qu’elle.

Selon Deadline, elle jouera Mrs Keyes et elle est décrite comme « une épouse très intelligente » qui « dirige sa ferme et son ménage avec confiance. Elle a une tendance rebelle et subversive, et est calme et pieuse à l’extérieur mais à l’intérieur elle frôle la folie ».

La production de la série a été arrêtée à la mi-mars, alors que le tournage de la saison 4 avait commencé depuis peu, en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus. Le tournage a récemment repris il y a deux semaines à Toronto, au Canada.

A à peine 14 ans, McKenna Grace a déjà une carrière bien remplie. En plus de The Haunting of Hill House, on a pu la voir dans Designated Survivor, Once Upon a Time ou encore plus récemment dans Young Sheldon et La Fête à la Maison 20 ans après.

Au cinéma, Grace a joué dans Captain Marvel, Mary, Moi Tonya, Annabelle la Maison du Mal et elle sera bientôt dans le prochain SOS Fantômes L’héritage.

The Handmaid’s Tale revient en 2021 sur Hulu et OCS.

