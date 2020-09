Matrix 4 : Le film est « une histoire d’amour » et petit rôle pour Neil Patrick Harris

Le film Matrix 4 est « une histoire d’amour » selon Keanu Reeves et Neil Patrick Harris dit n’avoir qu’un petit rôle.

Matrix 4 est de retour en tournage après plusieurs mois de pause pour cause de coronavirus. Si les détails du film restent encore très mystérieux, Keanu Reeves a donné quelques indices sur ce qui attend le public.

Après des mots positifs envers la réalisatrice Lana Wachowski, Reeves décrit Matrix 4 comme une « histoire d’amour » et nous donne une idée de la direction de la suite très attendue. Il confie à l’émission britannique The One Show : « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant. C’est une autre version, ça fait ouvrir les yeux et il y a de la grande action. Tout sera révélé. »

L’élément histoire d’amour a toujours été présent dans Matrix, Neo réalisant son importance et son pouvoir grâce à la déclaration d’amour de Trinity. Le couple était amoureux l’un de l’autre tout au long de la trilogie, donc, entendre que cela va continuer n’est pas vraiment une surprise. Enfin, c’est, bien sûr, s’il fait même référence à la relation entre Néo et Trinity.

Ailleurs, Neil Patrick Harris, qui fait partie des nouveaux venus dans la franchise, explique qu’il a un petit rôle dans le film mais espère en tirer le meilleur. Dans un premier temps, il n’a que des bonnes choses à dire au sujet de Lana Wachowski.

« J’espère que les fans apprécieront tout le travail que Lana et tout le monde a mis dans ce film. Je suis un grand fan de Lana Wachowski. Je pense que c’est une personne formidable. Je pense qu’elle a une grande énergie inclusive, et son style a changé visuellement entre ce qu’elle a fait auparavant et ce qu’elle fait actuellement. Et cela a changé d’une manière évoluée et elle est une lumière tellement brillante, » dit-il dans le Jess Cagle Show.

Il ajoute : « J’aurais été heureux d’en faire partie à n’importe quel niveau. J’aurais été heureux d’aller visiter le tournage d’un grand film d’une grande franchise. Donc, le fait d’avoir un petit rôle dans tout cela, et que je puisse regarder de loin et en voir la majorité, et voir comment cela fonctionne et le mécanisme de tout cela … je m’éclate. »

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 est prévu pour le printemps 2022.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros