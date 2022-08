Better Call Saul saison 6 : Le showrunner révèle une fin alternative (Spoilers)

Peter Gould a partagé le plan initial pour le final de la série Better Call Saul. Spoilers.

Après six saisons, la série Better Call Saul est arrivée à sa conclusion cette semaine avec un excellent final qui met un terme à la saga Breaking Bad. Si Jimmy McGill (Bob Odenkirk) fini en prison, il a récupéré son âme et renoué avec l’amour de sa vie, Kim Wexler (Rhea Seehorn), offrant une lueur d’espoir dans une situation autrement terrible.

Un autre plan envisagé pour le final aurait vu l’épisode de se terminer sur une note beaucoup plus sombre. Dans une nouvelle interview avec TVLine, le co-créateur et showrunner de la série, Peter Gould, a partagé le plan initial pour la fin de la série.

Comme l’explique Gould, l’épisode se serait quand même terminé avec Jimmy derrière les barreaux, mais dans des circonstances différentes. Il aurait d’abord retrouvé Kim avant d’aller en prison avec le dernier plan montrant Jimmy assis seul dans une cellule, mais ensuite l’idée est venue de terminer la série avec le couple des côtés opposés des portes.

Dans la version initiale, « Ils se retrouvent [ensemble] à Albuquerque avant d’aller en prison, et la dernière scène était lui en prison tout seul, avec ses pensées. Et j’aimais vraiment beaucoup ça, mais ça semblait un peu froid. Je pense qu’en fin de compte, nous avions tous envie de finir avec eux deux, c’était la voie la plus forte à suivre. (Jimmy) avait peur de ce qui allait lui arriver en prison, et c’était beaucoup à cause de la peur. C’est une scène très différente… Il s’agit principalement d’une connexion mélancolique. »

Le final a aussi failli ne pas inclure « la toute dernière scène dans la cour de la prison », avec Jimmy tirant des pistolets [avec ses doigts] sur Kim alors qu’elle partait. « Il y avait une version qui n’avait pas ça, se terminait par le fait qu’ils fumaient tous les deux, et j’ai fait des allers-retours là-dessus pendant un moment. Puis finalement, après avoir regardés les deux, j’ai eu l’impression que c’était bien, et c’était plus honnête de finir avec eux deux séparés plutôt que tous les deux ensemble. »

Notez pour finir que cette fin en prison a failli être la fin pour Jesse Pinkman dans El Camino, mais l’équipe a changé d’avis. En ce qui concerne les destins respectifs de Walt, Jesse et Jimmy, Gould dit : « Cela me semble très élégant que Walt meure, vraiment selon ses propres termes étranges et tordus. Jesse souffre beaucoup, et il est dans sa propre prison pendant un bon moment, puis il s’en sort et commence cette guérison. Et des trois. Jimmy récupère son âme, mais il va être incarcéré pendant un certain temps. Et ça me semblait juste. »

C’est un bon choix parce qu’au final, la série était vraiment à propos de Kim et Jimmy. Si au départ c’était à propos de la transformation de Jimmy en Saul, la série concernait surtout ces deux personnes qui d’aimaient, qui se sont éloignées et ont fini par se retrouver. Même s’il est en prison, Jimmy est redevenu celui qu’il était et Kim est son roc.

Better Call Saul est disponible sur Netflix.

Source : TVLine / Crédit ©AMC