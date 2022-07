Stranger Things : D’anciens épisodes modifiés en secret

Les créateurs de Stranger Things révèlent avoir modifié les montages d’anciens épisodes de la série sans rien dire.

Matt et Ross Duffer, les frères à l’origine de la série Stranger Things, ont récemment avoué avoir fait des modifications à des épisodes passés de leur série. En effet, ils ont révélé avoir remonté des épisodes sans l’annoncer aux téléspectateurs.

« Nous avons aussi fait nos George Lucas, ce que les gens ne savent pas », a déclaré Matt Duffer dans une interview plus tôt ce mois-ci, faisant référence à l’habitude du réalisateur de Star Wars de changer les montages de ses films des années après leur sortie.

Les frères Duffer ont refusé de préciser les épisodes qu’ils avaient modifiés, bien que Ross Duffer ait souligné que les fans pouvaient utiliser des copies physiques de DVD et de Blu-ray pour rechercher les différences maintenant que les épisodes disponibles sur Netflix ont tous été mis à jour.

Les Duffer ont aussi dit qu’un épisode plus récent de la saison 4 sera aussi modifié concernant l’anniversaire de Will. Dans un épisode, les fans ont remarqué qu’un calendrier indiquait que la date était le 22 mars. Mais dans la saison 2, Joyce (Winona Ryder) mentionne que le 22 mars est l’anniversaire de son fils Will.

Mais voilà, personne ne lui souhaite son anniversaire dans la saison 4, ce qui est bien triste pour le personnage qui traverse déjà bien des misères. Les Duffer se sont rapidement excusés pour l’erreur de continuité, et dans une nouvelle interview avec Variety, ils ont parlé de leurs plans pour rectifier la situation.

« C’est trop triste. » Matt Duffer a déclaré dans une interview. « Et cela n’a aucun sens narratif. Mais nous en parlions hier, et je pense que nous allons faire une George Lucas, » faisant une nouvelle fois référence au créateur de Star Wars.

Sa nouvelle date d’anniversaire est désormais le 22 mai parce que ça colle avec les mouvements de lèvres de Winona Rider.

Ross Duffer a aussi avoué qu’ils avaient déjà apporté quelques modifications aux effets visuels dans les épisodes de la saison 4 qui sont sortis en mai.

Stranger Things est disponible sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©Netflix