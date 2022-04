Thor 4 – Love and Thunder : Un teaser plus glam-rock que jamais avec Mighty Thor !

Découvrez la première bande annonce du prochain Marvel : Thor 4 Love and Thunder.

Ca y est, elle est enfin là. Alors que le film est prévu en salle dans moins de quatre mois, Thor 4 Love and Thunder dévoile enfin ses premières images dans un teaser péchu et coloré. Un teaser qui s’ouvre sur Thor expliquant être à la recherche de lui-même. On le voit enterrer son marteau stormbreaker et méditer, après une séquence d’ouverture où on le voyait courir à travers ses âges, de l’enfance à l’âge adulte.

Visiblement Thor se reconstruit, en faisant du sport pour retrouve sa plastique légendaire, tout en aspirant à vivre sereinement avec ses nouveaux copains des Gardiens de la Galaxie, en parcourant l’espace.

Si la bande annonce ne donne pas trop d’indication sur l’intrigue, ni la véritable menace de ce quatrième opus centré sur le super héros asgardien, on peut y apercevoir New Asgard et la Reine Valkyrie. Mais le meilleur de la bande annonce se voit à la fin, avec le Mjolnir dans les mains de Mighty Thor en armure.

Le ton de Thor 4 Love and Thunder est donné ! Le film sera bien évidemment barré, à l’image de Thor 3, avec du glam rock, plus pop et fun que jamais.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor 4 Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Thor Love and Thunder : Première bande annonce

crédit photos : ©Marvel/disney