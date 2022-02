Doctor Strange 2 : Les dinos arrivent et le film n’est pas « un non-sens chargé d’effets visuels »

Les dinosaures du MCU se confirment et Benedict Cumberbatch promet que Doctor Strange in the Multiverse of Madness n’est pas un non-sens chargé effets visuels.

L’univers cinématographique Marvel est sur le point de faire face à une menace multivers encore plus compliquée que les événements qui se sont déroulés dans Spider-Man: No Way Home. La nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est tombée pendant le Super Bowl et les fans frénétiques ont disséqué la bande-annonce pour commencer à trouver tous les easter eggs qu’ils pouvaient repérer.

Après quelques jours, une capture d’écran montre ce qui semble être America Chavez et Doctor Strange se battant face à des dinosaures Marvel.

Cela pourrait paraitre étonnant de voir des dinosaures mais ces créatures font partie de Marvel Comics depuis les années 40 avec Savage Land, un monde préhistorique qui a fait ses débuts en 1941 dans Marvel Mystery Comics #22. Le Savage Land est un endroit bien connu dans l’univers Marvel et arbore un certain nombre de tribus de personnes et de dinosaures, y compris le super-héros préféré des fans Ka-Zar. L’emplacement est également bien connu dans les livres X-Men, avec de nombreux membres de l’équipe – y compris Magneto – y résidant pendant un certain temps.

Bien qu’il ne soit pas clair si cet endroit dans Multiverse of Madness est réellement le Savage Land, il correspond parfaitement à l’esthétique et serait un moyen unique pour le film de présenter l’étendue des mondes dans les bandes dessinées Marvel. Certes, il reste alors à voir si cette version de Savage Land sera dans l’univers principal du MCU, ou juste une dans un autre coin du multivers.

Ailleurs, Benedict Cumberbatch tente de rassurer les fans et dit que le film ne repose pas que sur les effets spéciaux. Si la bande-annonce a montré des moments qui retournent complètement le cerveau, ce n’est pas tout ce qu’il offre selon l’acteur. Même si Cumberbatch a dit le film « fera tourner la tête », il pense que tout à du sens.

« C’est un grand moment pour Strange », a déclaré Cumberbatch dans une interview avec Vanity Fair. « Nous pouvons apporter notre patte à ce grand jeu et lui donner une authenticité et un battement de cœur, quelque chose qui n’est pas qu’un non-sens chargé d’effets spéciaux. »

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Source : Comic Book, CBR, Variety / Crédit ©Marvel