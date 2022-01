Joss Whedon brise son silence sur les allégations faites par Ray Fisher et Charisma Carpenter

Joss Whedon brise enfin son silence sur les allégations faites à son encontre par Ray Fisher et Gal Gadot de Justice League et Charisma Carpenter.

Après des mois de silence, Joss Whedon s’est enfin a publiquement exprimé sur les allégations de mauvaise conduite sur le plateau de Justice League de la part des stars Ray Fisher et Gal Gadot, ainsi que les accusations de mauvais traitements de l’actrice de Buffy contre les vampires et Angel Charisma Carpenter.

Dans un long profil publié lundi par New-York Magazine, Whedon a parlé de la controverse qui a terni sa réputation d’allié féministe et progressiste. En plus de révéler qu’il suit une thérapie depuis quelques années pour lutter contre un syndrome de stress post-traumatique complexe lié à son enfance, le scénariste-réalisateur a largement nié ou minimisé les allégations de Fisher, Gadot et Carpenter.

En ce qui concerne Fisher, qui a accusé Whedon de comportement « grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable » après avoir succédé à Zack Snyder en tant que réalisateur de Justice League, Whedon a déclaré qu’il estimait que l’acteur n’avait pas livré une bonne performance. « Nous parlons d’une force malveillante », a déclaré Whedon à propos de Fisher. « Nous parlons d’un mauvais acteur dans les deux sens. »

Le rôle de Fisher en tant que super-héros Cyborg a été considérablement réduit par Whedon, qui a déclaré que le scénario « n’avait logiquement aucun sens » (il en met une au passage à Snyder). Il a également soutenu qu’il avait passé des heures à discuter cordialement de ses modifications du film avec Fisher.

L’acteur, a réagit et a tweeté à propos de Whedon lundi : « Plutôt que d’aborder tous les mensonges et bouffonneries aujourd’hui, je célébrerai l’héritage du révérend Dr. Martin Luther King Jr. » Lundi marquait la Journée Martin Luther King Jr., il ne voulait donc pas diriger son énergie vers Whedon, mais connaissant Fisher, il va probablement répondre plus dans les jours à venir.

Looks like Joss Whedon got to direct an endgame after all…

Rather than address all of the lies and buffoonery today—I will be celebrating the legacy of Reverend Dr. Martin Luther King Jr.

Tomorrow the work continues.#MLKDay

A>E

— Ray Fisher (@ray8fisher) January 17, 2022