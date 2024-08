Game of Thrones : Pourquoi le final était précipité selon Kit Harington

Kit Harington explique pourquoi le final de Game Of Thrones s’est senti précipité et dit pourquoi il a fait marche arrière sur le spin-off de Jon Snow.

Kit Harington a récemment abordé la réaction négative de Game of Thrones face à ce que certains fans ont perçu comme un final trop précipité de la série, les laissant plein de frustration.

Actuellement en promo pour la série Industry (disponible sur Max), l’acteur a expliqué pourquoi, selon lui, le final du drame fantastique de HBO semblait précipité et pourquoi le spin-off de Jon Snow n’a pas finalement eu lieu.

« Je pense que s’il y avait un défaut dans la fin de Thrones, c’est que nous étions tous tellement fatigués que nous n’aurions pas pu continuer plus longtemps », a déclaré Harington dans une interview avec GQ Hype.

Il ajoute : « Donc je comprends que certaines personnes ont pensé que c’était précipité et je pourrais être d’accord avec eux. Mais je ne suis pas sûr qu’il y ait une alternative. Je regarde des photos de moi lors de cette dernière saison et j’ai l’air épuisé. J’ai l’air épuisé. Je n’avais pas une autre saison en moi. »

À propos des réactions négatives, Harington a déclaré : « Tout le monde a droit à son opinion. Je pense qu’il y a eu des erreurs, au niveau de l’histoire, peut-être vers la fin. Je pense qu’il y a eu des choix intéressants qui n’ont pas vraiment fonctionné. »

Après la fin de Game of Thrones, HBO a commencé à développer un spin-off centré sur le personnage de Harington, Jon Snow, mais il a finalement été abandonné.

L’acteur a hésité à discuter du spin-off « parce que cela démarre toute une histoire », mais a discuté du processus de développement de la série.

« Ce que je peux vous dire, c’est que c’est HBO qui est venu me voir et m’a dit : « Est-ce que tu envisagerais cela ? » Ma première réaction a été « non », se souvient Harington. « Et puis j’ai pensé qu’il pourrait y avoir une histoire intéressante et importante sur le soldat après la guerre. J’ai senti qu’il restait peut-être quelque chose à dire et une histoire à raconter d’une manière assez limitée. »

Harington a déclaré qu’ils « avaient passé quelques années à développer » le spin-off de Snow et a ajouté : « rien ne nous a suffisamment excités ».

« En fin de compte, j’ai en quelque sorte fait marche arrière et j’ai dit : « Je pense que si nous poussons cela plus loin et continuons à le développer, nous pourrions nous retrouver avec quelque chose qui n’est pas bon. » Et c’est la dernière chose que nous voulons tous », a-t-il déclaré.

Source : GQ / Crédit ©HBO