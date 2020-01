Matrix 4 : Retour de Lambert Wilson dans la franchise ?

Lambert Wilson, alias le Mérovingien, pourrait faire son retour dans Matrix 4.

Lambert Wilson va-t-il faire son retour dans le monde de Matrix ? Selon Allociné, le personnage pourrait bien revenir dans le quatrième volet de la franchise actuellement en préparation. C’est Wilson lui-même qui a confié au site qu’il était présent dans le scénario. Cependant, il est possible qu’il ne soit pas disponible pour le tournage.

Bientôt à l’affiche du film Les Traducteurs, Lambert Wilson a affirmé à Allociné que son personnage a une place dans le scénario co-écrit par Lana Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell. L’acteur dit avoir été contacté par Warner Bros mais ses engagements au théâtre pourraient entrer en collision avec le tournage du film et l’empêcherait de reprendre son rôle.

Lambert Wilson est apparu dans Matrix Reloaded et Matrix Revolution dans le rôle du Merovingien. S’il réussi a trouvé un moyen d’apparaître dans le film, il retrouvera Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe.

Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 n’a pas encore de date de sortie mais le tournage devrait avoir lieu très bientôt. Il est annoncé pour le début de cette année 2020.

Source : Allociné / Crédit ©Warner Bros