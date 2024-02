Joker Folie à Deux : Nouvelles photos du Joker et Harley Quinn

Todd Phillips révèle un nouvel aperçu de Joaquin Phoenix et Lady Gaga en Joker et Harley Quinn pour la St Valentin et donne une fenêtre de sortie pour le trailer.

Hier, c’était la St Valentin et l’un des couples les plus toxiques de la pop culture était de sortie. Le réalisateur Todd Phillips a partagé sur Instagram trois nouvelles images de Joker : Folie à Deux en l’honneur de la Saint-Valentin. « J’espère que votre journée sera pleine d’amour », a écrit Phillips dans la légende, incluant également la date de sortie de la suite, le 4 octobre 2024.

Une image montre Joaquin Phoenix de retour dans la peau de son Joker avec son maquillage et son costume marron, rejoint par la nouvelle incarnation de Harley Quinn jouée par Lady Gaga. Une deuxième image montre Joker derrière les barreaux tandis que Harley le regarde avec amour dans les yeux de l’autre côté de sa cellule, et une troisième photo montre les deux dansant sur un toit.

Peu de temps après avoir dévoilé les photos, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour demander quand le trailer sera disponible. Phillips a répondu : « On me pose souvent cette question. Le film sort en octobre. Notre premier teaser ne sortira donc qu’à la mi-avril. »

Joker Folie à Deux est la suite directe de Joker sorti en 2019, reprenant après qu’Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ait été incarcéré pour ses crimes commis dans le premier opus. Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais les premières images, y compris celles publiées le jour de la Saint-Valentin, suggèrent fortement une adaptation de l’histoire d’amour originale entre Joker et Harley Quinn.

Dans la tradition de Batman, les deux commence une histoire romantique lorsque Harley Quinn, qui travaille comme psychiatre, tombe amoureuse du Joker alors qu’elle le soigne à l’asile d’Arkham, l’aidant à s’échapper de sa captivité et à devenir complice criminelle.

Notez que ce film contiendra un élément musical surprenant qui n’était pas présent dans le premier, d’où le casting de Lady Gaga qui peut gérer le chant aussi bien que la comédie.

Todd Phillips réalise le film à partir d’un scénario co-écrit avec Scott Silver, Joker Folie à Deux sort le 4 octobre 2024.

Crédit ©Todd Phillips Instagram/Warner Bros