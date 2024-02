Deadpool & Wolverine : Daniel Radcliffe dans un rôle secret ?

La bande-annonce de Deadpool & Wolverine a alimenté les spéculations selon lesquelles Daniel Radcliffe aurait un rôle secret dans le film.

La bande-annonce très attendue du troisième volet Deadpool a été dévoilée pendant le Super Bowl et les fans purs et durs de Marvel ont parcouru plusieurs fois les images à la recherche d’easter eggs et de détails qu’ils auraient pu manquer la première fois. Et apparemment, un moment furtif serait dans un premier temps passé inaperçu.

Les gens ont aperçu un personnage familier des bandes dessinées à 1 minute 20 dans la bande-annonce, ce qui a amené beaucoup à croire que le personnage Patch portant un cache-œil apparaît dans le film. Cela n’est pas confirmé, mais il ressemble certainement à Wolverine de dos et il semble porter le costume blanc emblématique de son alter ego.

Daniel Radcliffe as ‘Patch’ 👀 pic.twitter.com/gONCae9A7T — X-Men Film News (@XMenFilmNews) February 13, 2024

Dans les comics Marvel, Patch est l’identité que Wolverine assume lorsqu’il entre dans le monde criminel de Madripoor pour combattre des escrocs et des méchants comme Silver Samurai.. Il est donc plausible que le plan d’une seconde de la bande-annonce de Deadpool & Wolverine se déroule à Madripoor, en s’appuyant sur la version MCU de la nation insulaire que nous avons vue dans Falcon et le Soldat d l’Hiver. Evidemment, maintenant, les fans se demandent quel acteur est derrière le pseudonyme de Patch et, sans surprise, Daniel Radcliffe est l’un des principaux prétendants.

Depuis quelque temps, la rumeur court que Daniel Radcliffe pourrait jouer une nouvelle itération de Wolverine. Evidemment, l’acteur a nié cette information mais les fans savent que les acteurs ne peuvent rien dire. Le journaliste Daniel Richtman qui est souvent très bien informé, dit que Radcliffe a signé pour un rôle non-spécifié dans Deadpool & Wolverine.

Evidemment, ce ne sont que des rumeurs, on attend de voir cet été si Radcliffe sera bien dans le film.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet 2024.

Source : IGN/ Crédit ©Marvel