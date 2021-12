How I Met Your Father : Première bande-annonce pour la série spin-off

Première bande-annonce pour How I Met Your Father, la série spin-off de How I Met Your Mother.

A un mois de la diffusion de la série, une première bande-annonce est enfin disponible pour How I Met Your Father, spin-off de la série du milieu des années, How I Met Your Mother. Portée par Hilary Duff, le trailer montre que la série semble avoir capté l’essence de la série originale, mais va-t-elle réussir à capter sa magie originale ? Cela reste à voir.

How I Met Your Father se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit « nous catapulte en 2022, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) et Sid (Sharma) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées », selon le synopsis officiel.

Kim Cattrall (Sex and the City) succède à Bob Saget en tant que narratrice et sera la version plus âgée de Sophie. On notera qu’elle est à l’écran et pas son fils, contrairement à Saget qui était seulement une voix-off alors qu’on voyait les enfants de Ted Mosby.

Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) et Ashley Reyes (American Gods) seront aussi au casting.

How I Met Your Father est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui a réalisé le pilote.

How I Met Your Father démarre le 18 janvier 2022 sur Hulu. Pour le moment, il n’y a pas de date française ni de diffuseur, mais Hulu étant détenu par Disney, on imagine que Disney+ proposera la série en dehors des Etats-Unis.

How I Met Your Father – Première bande-annonce

Crédit ©Hulu