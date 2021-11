The Flash saison 8 Armageddon : Barry est-il la cause du chaos à venir ? (spoilers partie 1)

Retour sur la première partie de l’événement Armageddon de The Flash, qui voit Barry faire face à un avenir meurtrier. Spoilers.

The Flash est revenu cette semaine sur la CW, lançant la saison 8 avec la première des cinq parties de l’événement « Armageddon ». Un événement très attendu, qui techniquement, n’est considéré comme un crossover selon le showrunner de la série Eric Wallace. Cependant, ces cinq épisodes voient des visages familiers d’autres séries DC de The CW de passage.

Alors que Black Lightning (Cress Williams), Alex Danvers/Sentinel (Chyler Leigh), Batwoman (Javicia Leslie) et Mia Queen/Green Arrow (Katherine McNamara) devraient tous apparaître dans les parties suivantes, l’épisode de lancement a vu Ray Palmer/The Atom (Brandon Routh) rendre visite à Central City.

Bien sûr, il n’était pas le seul visiteur dans la ville natale de Flash. Un mystérieux visiteur extraterrestre du futur, Despero (Tony Curran) se présente avec des informations désastreuses pour Barry (Grant Gustin) sur l’état du futur et son rôle dans celui-ci. La suite est spoiler, alors préparez-vous.

Un futur chaotique

L’épisode démarre avec un aperçu de l’année 2031, soit 10 ans dans le futur où Central City est en plein chaos. Despero se présente et note qu’il peut arrêter cela avant d’activer sa ceinture et de disparaître. Plus tard, il se pointe à Central City de nos jours et tente de tuer Flash. Un Flash qui est de plus en plus puissant après les événements de la saison 7. De son côté, Iris prend aussi du pouvoir dans son travail. Central City Citizen Media a pris de l’ampleur et Iris a enfin des employés qui ne sont pas ses amis, elle a engagé des journalistes et présente même un podcast. Evidemment, elle travaille toujours avec Allegra et lui donne plus de responsabilités.

Dans la vie privée, Barry et Iris continuent d’essayer de procréer, bien que leur dernière tentative soit interrompue par l’arrivée de Ray Palmer, en ville pour une convention de tech, mais incapable de réserver une chambre d’hôtel. En squattant chez les West-Allen, Ray rencontre le lendemain matin Chester en mode fan-boy, qui s’est arrangé pour être le bras droit de Ray durant la convention. Mais lorsque Chester organise un pitch-fest avec de jeunes esprits brillants, Ray révèle qu’il ne cherche pas à démarrer une autre start-up; il veut juste profiter de la vie avec sa femme Nora (oui, il y a beaucoup de Nora dans l’Arrowverse).

Et si l’épisode met en place Armageddon, la série a quand même un « méchant de la semaine » qui se trouve être l’un des premiers de la série – le Royal Flush Gang, qui est également « passé au niveau supérieur » et cherche à voler tout un tas de crypto-monnaie. Cependant, Flash, est capable de les arrêter facilement dans leur élan, car il peut désormais penser plus vite que Queen ne peut lire dans ses pensées.

Despero attaque

Despero se présente à la conférence et fait fuir tout le monde avant de demander à Flash de se montrer, puis lui dire qu’il va le tuer. Ray va chercher son costume de The Atom tandis que Flash affronte Despero. Même en équipe, ils ne sont pas à la hauteur, car Despero peut embrouiller leur esprit. Flash essaie de découvrir pourquoi Despero est après lui alors Despero lui montre un sombre avenir, un Armageddon qui se produira dans dix ans que le Flash va lui-même provoquer. C’est la distraction dont Ray a besoin pour arrêter Despero.

Chez STAR Labs, ils débriefent ce que Despero a montré à Flash. Caitlin confirme que Despero disait la vérité sur l’avenir. Ray suggère qu’ils doivent découvrir quel genre d’extraterrestre Despero est, alors Caitlin appelle Alex à National City. Cette nuit-là, Iris et Allegra se rattrapent et racontent ce qui s’est passé lors de la conférence. Ray dit à Chester qu’il va créer une organisation à but non lucratif, du nom du père de Chester, pour soutenir les jeunes scientifiques et inventeurs. Avant que Ray ne parte, il dit à Barry de simplement montrer à Despero qui il est.

Peu de temps après, Despero se présente à STAR Labs afin que Flash puisse lui montrer qui il est vraiment. Despero scanne l’esprit de Barry pour voir qui il est vraiment et se rend compte que Barry dit la vérité sur le fait d’être honorable, mais ne peut pas risquer l’avenir. Barry révèle alors son identité à Despero pour lui prouver qu’il ne deviendra pas le méchant à l’avenir. Despero donne à Barry sept jours pour le convaincre pleinement et s’il échoue, Despero le tuera.

Flash responsable d’Armageddon ?

Alors Barry sera-t-il la cause d’Armageddon ? L’idée est assez intéressante et remet l’intégrité du héros en question. Dans la perspective de la partie 2 mardi prochain, Grant Gustin a confié à TVLine : « Il y a un tournant, et c’est pourquoi Barry se rend au Hall of Justice et demande de l’aide à Jefferson [Pierce] », alias Black Lightning, interprété par Cress Williams qui reprend son rôle pour la première fois après la fin de sa série.

« Il a besoin d’aide pour quelque chose que je ne vais pas gâcher, car c’est une grosse tournure qui met en mouvement le reste des cinq parties. » Il ajoute : « Mais à la fin du deuxième épisode, il y a un développement qui fait penser à Barry que c’est peut-être possible que Flash cause Armageddon. »

La semaine prochaine, comme le montre la promo, avertit The Flash que de grandes tragédies vont s’abattre sur le speedster et lui faire perdre la tête. Une fois que cela se produira, Armageddon commencera. Déterminé à prouver que Despero a tort, Barry va redoubler d’efforts pour prouver son innocence, mais une révélation dévastatrice d’Iris (Candice Patton) va le pousser à bout et l’envoie demander conseil à Black Lightning.

The Flash Armageddon, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 8 – Armageddon Partie 2 – Promo

Crédit ©CW