The Flash saison 8 Armageddon : La rencontre avec Batwoman sera surprenante

Grant Gustin prévient que l’équipe que The Flash formera avec Batwoman n’est pas « ce à quoi tout le monde s’attend ».

The Flash revient ce mardi avec le premier épisode d’Armageddon, un événement en cinq épisodes de la série CW qui lance la saison 8. Et bien que l’événement ne soit pas nécessairement un crossover selon le showrunner Eric Wallace, il verra des visages familiers du monde de l’Arrowverse faire équipe avec The Flash.

Parmi ceux-ci se trouve Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie). Alors que The Flash (Grant Gustin) a travaillé avec la Batwoman originale de Gotham, Kate Kane (Ruby Rose) à la fois dans Elseworlds et Crisis on Infinite Earths, l’événement Armageddon sera la première fois que le speedster rencontrera Ryan et, selon Gustin, cette première rencontre sera une surprise pour les fans.

« Sans trop spoiler, ce ne sera pas ce à quoi tout le monde pourrait s’attendre », a déclaré Gustin à Entertainment Weekly. « Au moment où nous nous sommes croisés dans la série, ce ne sera pas une équipe typique de Flash et Batwoman, je pense que c’est tout ce que je peux vraiment dire. C’était génial d’avoir Javicia sur le plateau, c’était super de travailler avec elle. Nous trainons ensemble hors du plateau. Elle s’est entraînée avec ma femme, en fait, et nous avons traîné de temps en temps, et je l’aime vraiment. Donc, c’était cool d’être sur le plateau avec elle. Mais, ça ne va pas être l’équipe Flash-Batwoman, en soi, que les gens attendent probablement. »

Un rôle important pour Batwoman

Cela étant dit, Batwoman a un rôle important dans Armageddon. En fait, elle a été l’un des premiers héros auxquels le showrunner Eric Wallace a pensé alors qu’il réfléchissait à la question : « Quelles guest stars sont les mieux adaptées pour aider à soutenir l’histoire du voyage émotionnel de Barry? »

« Je ne pouvais pas raconter Armageddon comme une histoire en cinq parties sans Black Lightning [Cress Williams] et Batwoman. Ils devaient être dans cette histoire », explique Wallace. « Franchement, je suais à grosses gouttes au début parce que je ne savais pas si je serais capable de les obtenir, en particulier Javicia, qui tourne sa propre série en tant que leader tout en essayant de faire notre série. »

Il ajoute : « Nous avons dû se tirer d’un cauchemar logistique, mais nous l’avons fait. Nous l’avons si bien fait que très franchement – Javicia est incroyable là-dedans – elle a terminé en disant : « Hé, puis-je revenir ? Je veux juste participer à plus de truc comme ça. » Ce à quoi j’ai répondu : « Vous êtes la bienvenue à tout moment, madame. » »

Wallace est particulièrement enthousiasmé par un moment avec Batwoman en particulier. « Je pense que l’une des scènes les plus spéciales d’Armageddon à venir est une scène qui implique Batwoman et un autre personnage qui restera sans nom », a déclaré Wallace. « Je pense que c’est le genre de scène que notre public attend depuis des années et nous l’avons enfin eu. J’ai hâte de la partager avec le public. J’ai hâte ! »

En plus de Javicia Leslie, Armageddon mettra également en vedette Cress Williams de Black Lightning dans le rôle de Jefferson Pierce, Brandon Routh de Legends of Tomorrow dans le rôle d’Atom/Ray Palmer, Kat McNamara d’Arrow dans le rôle de Mia Queen, Chyler Leigh de Supergirl dans le rôle de Sentinel/Alex Danvers et Osric Chau dans le rôle de Ryan Choi, qui a été précédemment introduit dans le crossover Crisis on Infinite Earths. Tom Cavanagh et Neal McDonough sont également de retour en tant que méchants Reverse Flash et Damien Darhk, respectivement.

La saison 8 de The Flash démarre ce mardi 16 novembre avec le premier épisode d’Armageddon.

Source : EW / Crédit ©CW